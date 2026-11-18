C'est une tradition qui fête cette année ses trois décennies. À quelques heures de l'arrivée officielle du Beaujolais nouveau, la place des Terreaux va retrouver son ambiance festive avec Beaujol'en Scène.

Le village ouvrira ses portes dès 18h ce mercredi, avec plusieurs dizaines de stands tenus par des caves coopératives et de jeunes viticulteurs indépendants.

La soirée sera rythmée par des animations musicales, avant le grand rendez-vous de 23h15 : l'arrivée du Beaujolais nouveau à bord de tracteurs anciens, accompagnée d'un défilé aux flambeaux et de tonneaux roulés depuis la rue Constantine.

À minuit, la traditionnelle mise en perce lancera officiellement la dégustation de la nouvelle cuvée. Les festivités se poursuivront jusqu'à 1h du matin.

Une tradition née d'un défi complètement fou

L'événement trouve ses origines en 1996, lorsque de jeunes viticulteurs du Rhône avaient entrepris de rejoindre Paris à pied pour livrer leur Beaujolais nouveau. Un périple de 560 kilomètres effectué en quatre jours.

L'année suivante, ils avaient choisi une autre formule : descendre la Saône depuis Villefranche-sur-Saône à bord de barques et de bateaux, avant de transporter les tonneaux jusqu'à la place des Terreaux.

Pour cette 30e édition, les organisateurs ont décidé de rendre hommage aux conscrits du Beaujolais, avec leur célèbre gibus, le chapeau haut de forme traditionnel. Les visiteurs sont invités à porter du jaune pour l'occasion.

Une deuxième soirée jeudi

Les festivités reprendront jeudi 19 novembre dès 18h, avec notamment un blind test, de la musique et une soirée dansante.

Sur place, les visiteurs pourront également découvrir les métiers de la viticulture et profiter d'une offre de restauration comprenant tartines et crêpes.

L'entrée est fixée à 20 euros ce mercredi et 25 euros jeudi. Les billets peuvent être achetés directement sur place ou en ligne.

Attention, les mineurs non accompagnés ne pourront pas accéder au village installé sur la place des Terreaux.