Le Ninkasi Guillotière s’apprête à fermer ses portes. Après treize ans dans le quartier, l’établissement accueillera ses derniers clients sous cette enseigne ce mercredi 25 novembre.

Pour expliquer cette décision, Ninkasi évoque un contexte économique difficile pour les cafés, hôtels et restaurants, qui a fragilisé l’équilibre financier du lieu. Le groupe, engagé dans une procédure de sauvegarde, indique avoir accepté une offre de reprise pour répondre à ses besoins de trésorerie.

Trois jours pour une dernière tournée

Du 23 au 25 novembre, des offres spéciales sont annoncées au bar et en cuisine. L’enseigne donne pour mot d’ordre de "vider les fûts avant la fermeture", sans détailler les tarifs proposés.

Ces trois journées seront également l’occasion de remercier les salariés et les clients qui ont fréquenté l’établissement pendant treize ans. Dans son message d’adieu, Ninkasi rappelle notamment les événements en plein air organisés place Antonin Jutard, qui ont accompagné la vie du lieu.

Les autres établissements Ninkasi de la métropole lyonnaise poursuivent leur activité. Le groupe prévoit de donner davantage de précisions début décembre sur la fermeture de Guillotière et sur sa procédure de sauvegarde.