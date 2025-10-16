Les bons plans de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 16 au dimanche 19 octobre

Marché International du Film Classique – 13e édition

Au cœur du Festival Lumière, le seul marché dédié au film classique revient du 14 au 17 octobre ! Rencontres exclusives avec Andrea Kalas (Iron Mountain), Justine Ryst (YouTube) et Gaëtan Bruel (CNC). Cette année, la Hongrie est à l’honneur.

Quand ? Jeudi 16 et vendredi 17 ; 10h

Où ? Institut Lumière, Lyon 8

Combien ? Entrée libre, réservé aux pros du cinéma

Nuit Japanime au Festival Lumière !





Quatre chefs-d’œuvre du cinéma d’animation japonais à (re)découvrir : Princesse Mononoké, Your Name., Belladonna et Paprika. Ambiance unique, librairie manga avec Momie Lyon, petit dej’ offert et dortoir sur place. Orelsan en invité exceptionnel !

Quand ? Samedi 18 octobre à 20h30

Où ? Halle Tony-Garnier, Lyon 7

Combien ? 25 euros / 20 euros / Gratuit -26 ans

MUDGIRL Lyon 2025 revient à Vaulx-en-Velin

Un parcours fun, sans chrono ni pression — juste du dépassement, de la boue et beaucoup de bonne humeur. L’événement soutient la lutte contre le cancer du sein via la fondation Pink Army, créée cette année !

Quand ? Samedi 18 et dimanche 19 octobre

Où ? Chemin de la Bletta – Vaulx-en-Velin

Combien ? Dès 50 euros

Journée Hippique à l’Hippodrome de Bron !

Dès 10h : marché d’artisans & producteurs locaux, village équin, baptêmes de poney, visites des coulisses et animations toute la journée. Brunch, bistrot ou foodtrucks : à vous de choisir votre pause gourmande

Quand ? Dimanche 19 octobre 2025, 10h → 18h

Où ? Hippodrome de Parilly – Bron

Combien ? Entrée gratuite