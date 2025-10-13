Trinix signe son grand retour à Lyon avec un concert événement au Transbordeur

Les deux DJs se produiront le samedi 25 avril 2026 au Transbordeur, pour ce qui s’annonce déjà comme un show d’anthologie.

Révélés sur la scène électro mondiale, Josh Chergui et Loïs Serre cumulent aujourd’hui plus de 10 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux et 8,2 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify. Leur tube de l’été 2025, Vaitimbora (avec Mariana Froes), certifié disque d’or en trois mois, a propulsé le duo parmi les artistes français les plus écoutés à l’international.

Après avoir enflammé l’Olympia et le Zénith de Paris, Trinix s’offre pour la première fois le Transbordeur, salle mythique de leur ville natale. Le concert accompagnera la tournée de leur nouvel album Origin, un projet pensé comme un voyage musical autour du monde, mêlant électro, pop et influences traditionnelles. On y retrouve notamment des collaborations avec Sofiane Pamart et Tayc.

Finalistes des NRJ Music Awards 2025 dans la catégorie DJ de l’année, les deux producteurs affirment leur attachement à Lyon, où ils continuent de créer et d’expérimenter.

La billetterie ouvre ce mercredi 15 octobre à 10h en ligne. Un retour très attendu pour un duo qui n’a jamais cessé de faire danser la planète… sans oublier ses racines lyonnaises.