Les bons plans de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 18 au dimanche 21 septembre

The Ink Factory
Le plus grand salon international du tatouage revient avec +350 artistes, concerts, shows et même un festival techno dans le festival.
Quand ? Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 septembre
Où ? Halle Tony-Garnier 69007 Lyon
Combien ? 18 euros
Journées européennes du Patrimoine
Redécouvrez Lyon comme jamais : traboules, lieux insolites, visites exceptionnelles et patrimoine architectural à l’honneur ! Retrouvez notre article à ce sujet pour la Métropole.
Quand ? Samedi 20 et dimanche 21 septembre
Où ? Des dizaines et des dizaines de lieux dans l'agglomération
Combien ? Entrée gratuite
Brocante du Vieux-Lyon
Une cinquantaine d’exposants pour chiner meubles, cartes postales et objets anciens au cœur du quartier historique de Lyon.
Quand ? Samedi 20 septembre ; 8h-19h
Où ? Place Saint-Jean, Lyon 5
Combien ? Gratuit
Festival Airt de Famille
Un rooftop transformé en terrain de jeu créatif, entre art urbain, objets détournés et expériences immersives. Rendez-vous à la gare de Perrache !
Quand ? Dès samedi 20 septembre
Où ? Gare de Perrache, Lyon 2
Combien ? De gratuit à 8 euros (adultes)
Festival Saôn'Automne
Concerts gratuits en plein air pour prolonger l’été avec MPL, La Parade, Nerlov, Edgär, Petite Gueule...
Quand ? Vendredi 19 et samedi 20 septembre
Où ? Quincieux
Combien ? Gratuit