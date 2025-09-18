Les bons plans de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 18 au dimanche 21 septembre

The Ink Factory

Le plus grand salon international du tatouage revient avec +350 artistes, concerts, shows et même un festival techno dans le festival.

Quand ? Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 septembre

Où ? Halle Tony-Garnier 69007 Lyon

Combien ? 18 euros

Journées européennes du Patrimoine





Redécouvrez Lyon comme jamais : traboules, lieux insolites, visites exceptionnelles et patrimoine architectural à l’honneur ! Retrouvez notre article à ce sujet pour la Métropole.

Quand ? Samedi 20 et dimanche 21 septembre

Où ? Des dizaines et des dizaines de lieux dans l'agglomération

Combien ? Entrée gratuite

Brocante du Vieux-Lyon

Une cinquantaine d’exposants pour chiner meubles, cartes postales et objets anciens au cœur du quartier historique de Lyon.

Quand ? Samedi 20 septembre ; 8h-19h

Où ? Place Saint-Jean, Lyon 5



Combien ? Gratuit

Festival Airt de Famille

Un rooftop transformé en terrain de jeu créatif, entre art urbain, objets détournés et expériences immersives. Rendez-vous à la gare de Perrache !

Quand ? Dès samedi 20 septembre

Où ? Gare de Perrache, Lyon 2

Combien ? De gratuit à 8 euros (adultes)

Festival Saôn'Automne

Concerts gratuits en plein air pour prolonger l’été avec MPL, La Parade, Nerlov, Edgär, Petite Gueule...

Quand ? Vendredi 19 et samedi 20 septembre

Où ? Quincieux

Combien ? Gratuit