Le groupe Iron Maiden annoncé à Lyon l’été prochain

La tournée du groupe Iron Maiden va passer par Lyon.

Le groupe britannique de heavy metal a annoncé un concert au Groupama Stadium le 26 juin 2026 dans le cadre de sa tournée Run for your lives.

La billetterie ouvre le vendredi 26 septembre à 10h.

Il s’agit là du deuxième groupe qui se produira l’été prochain au sein du stade de l’OL, après Linkin Park.

