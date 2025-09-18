Le groupe Iron Maiden annoncé à Lyon l’été prochain

Le groupe britannique de heavy metal a annoncé un concert au Groupama Stadium le 26 juin 2026 dans le cadre de sa tournée Run for your lives.
La billetterie ouvre le vendredi 26 septembre à 10h.
Il s’agit là du deuxième groupe qui se produira l’été prochain au sein du stade de l’OL, après Linkin Park.
🎸 IRON MAIDEN en concert au Groupama Stadium le 28 juin 2026 !— Groupama Stadium (@GroupamaStadium) September 18, 2025
🔥 Le groupe fête ses 50 ans de carrière avec la tournée mondiale Run For Your Lives : un show qui s'annonce survolté !
🎟️ Prévente exclusive dès vendredi 26/09 à 10h 👉 https://t.co/nINiHrnf2w pic.twitter.com/hJLy3WkZr8