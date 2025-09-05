Journées du Patrimoine 2025 : l’architecture est à l’honneur à Lyon

Du 19 au 21 septembre 2025, la Métropole de Lyon se transformera en un immense terrain de jeu culturel à l’occasion de la 42ᵉ édition des Journées européennes du Patrimoine. Cette année, le fil rouge choisi par le ministère de la Culture met l’accent sur l’architecture, célébrée dans toutes ses dimensions. Des monuments antiques aux plus contemporains, sans oublier les femmes et les hommes qui façonnent et préservent ce patrimoine.

L’architecture au cœur de la programmation

De Lugdunum et ses théâtres romains à la Confluence et son urbanisme durable, les visiteurs pourront explorer les grandes étapes de l’histoire lyonnaise. Des visites guidées mettront en lumière le dialogue entre tradition et modernité. Le musée Lugdunum, le Fort de Feyzin ou encore le Domaine Melchior Philibert offriront chacun un regard unique sur le rôle de l’architecture dans l’histoire collective.

La science est au rendez-vous

Lyon est également un berceau de l’industrie textile et de l’innovation scientifique. La Villa Gillet, l’atelier Ressicaud ou la Villa Berliet ouvriront leurs portes, tout comme le Planétarium de Vaulx-en-Velin qui proposera une immersion dans la grotte de Lascaux en version numérique. Même les laboratoires du Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) dans le 7e arrondissement, accueilleront le public pour une visite exceptionnelle et inédite.

"Nous voulons nous ouvrir au monde pour plusieurs raisons. Il est important de ne pas rester isolés car la recherche n’a de sens que si elle est partagée. À travers cette initiative, nous souhaitons montrer au grand public le travail mené ici contre le cancer. Très peu de Lyonnais connaissent réellement le CIRC, et les Journées du Patrimoine sont une formidable occasion de nous faire découvrir”, a déclaré Clément Chauvet, responsable des Engagements Stratégiques.

“C’est une opportunité pour les familles et les enfants de venir explorer nos locaux, de rencontrer les chercheurs, de comprendre l’évolution de nos métiers et de participer à des activités ludiques, notamment des quiz", a-t-il complété.

Plongée dans le patrimoine de l’eau

Cette édition 2025 invite également à découvrir l’eau sous toutes ses formes, comme la visite pédagogique de la station d’épuration de Pierre-Bénite, une balade en barque sur le Rhône, ou encore une exploration de la pompe de Cornouailles et de la source romaine d’Arche. Autant d’occasions de comprendre les enjeux environnementaux qui façonnent notre territoire.

Les femmes dans l’histoire

Lyon mettra aussi en lumière la contribution souvent méconnue des femmes à son développement. De l’Usine TASE à la Yourte, au Cocon Solidaire en passant par les Archives départementales, de nombreuses initiatives rendront hommage à celles qui ont marqué la vie culturelle, sociale et scientifique de la métropole.

Spectacles, balades et surprises

Les familles et les curieux pourront également profiter de moments conviviaux. Des spectacles au Lissiaco, puis des visites du Patadôme Théâtre pour les plus jeunes. Les enfants et adultes pourront découvrir les coulisses de La Mouche à Saint-Genis-Laval, sans oublier l’ouverture exceptionnelle de la Banque de France ou de l’Hippodrome de Parilly.

Sans oublier que cette année, une grande cartographie regroupant les différents événements permettra de mettre en image les activités qui se dérouleront sur plusieurs jours. Créée par Amélie Dellalé, la carte est inspirée de “jeux vidéo et fantaisie” en mettant élégamment en avant certaines femmes historiques. Des petites cartes postales dessinées à la main et représentant les lieux emblématiques de Lyon peuvent également se retrouver avec la carte dans les mairies, musées, maisons de la métropole et autres lieux.

Toutes les informations sur les horaires ou précisions complémentaires sont à retrouver sur le site internet des Journées du Patrimoine.