Les bons plans de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 2 au dimanche 5 octobre

Ciné-concert Avatar

La Halle Tony-Garnier va se parer de couleurs vives : 150 musiciens et chanteurs donnent vie à Pandora en live ! Une expérience immersive et épique à ne pas manquer : 3 heures de grand spectacle.

Quand ? Vendredi 3 octobre ; 20h

Où ? Halle Tony-Garnier, Lyon 7e

Combien ? De 45 à 93 euros

Festival Filmoramax





Plongez au cœur des courts-métrages en compétition et hors compétition, ainsi que des masterclass exclusives.

Quand ? Vendredi 3 et samedi 4 octobre

Où ? Un peu partout dans l'agglomération

Combien ? 5 euros

Grande Braderie d'Oullins

Des dizaines de bonnes affaires proposées par les commerçants d’Oullins. Prêt à porter, décoration, gastronomie, bijouterie, maroquinerie…

Quand ? Samedi 4 et dimanche 5 octobre

Où ? Grande rue d'Oullins



Combien ? Gratuit

Knit Eat & Co

Ateliers, exposants, conférences et food court : plongez dans l’univers du tricot, crochet et arts du fil avec plus de 100 passionnés. Profitez d’ateliers inspirants, de conférences captivantes, de balades urbaines, d’un food court gourmand et d’espaces conviviaux pour échanger, tricoter et partager votre passion.

Quand ? Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 octobre

Où ? La Sucrière, Lyon 2e

Combien ? De 0 à 25 euros

Run in Lyon 2025

C'est le marathon de Lyon, mais pas que... Course et festival running pour tous les niveaux ! Participez à la course solidaire au profit de l’association ANTS.

Quand ? Dimanche 4 octobre

Où ? Place Bellecour, Lyon 2e

Combien ? Complet