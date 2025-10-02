Les bons plans de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 2 au dimanche 5 octobre

Ciné-concert Avatar
La Halle Tony-Garnier va se parer de couleurs vives : 150 musiciens et chanteurs donnent vie à Pandora en live ! Une expérience immersive et épique à ne pas manquer : 3 heures de grand spectacle.
Quand ? Vendredi 3 octobre ; 20h
Où ? Halle Tony-Garnier, Lyon 7e
Combien ? De 45 à 93 euros
Festival Filmoramax
Plongez au cœur des courts-métrages en compétition et hors compétition, ainsi que des masterclass exclusives.
Quand ? Vendredi 3 et samedi 4 octobre
Où ? Un peu partout dans l'agglomération
Combien ? 5 euros
Grande Braderie d'Oullins
Des dizaines de bonnes affaires proposées par les commerçants d’Oullins. Prêt à porter, décoration, gastronomie, bijouterie, maroquinerie…
Quand ? Samedi 4 et dimanche 5 octobre
Où ? Grande rue d'Oullins
Combien ? Gratuit
Knit Eat & Co
Ateliers, exposants, conférences et food court : plongez dans l’univers du tricot, crochet et arts du fil avec plus de 100 passionnés. Profitez d’ateliers inspirants, de conférences captivantes, de balades urbaines, d’un food court gourmand et d’espaces conviviaux pour échanger, tricoter et partager votre passion.
Quand ? Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 octobre
Où ? La Sucrière, Lyon 2e
Combien ? De 0 à 25 euros
Run in Lyon 2025
C'est le marathon de Lyon, mais pas que... Course et festival running pour tous les niveaux ! Participez à la course solidaire au profit de l’association ANTS.
Quand ? Dimanche 4 octobre
Où ? Place Bellecour, Lyon 2e
Combien ? Complet