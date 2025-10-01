Biennale de la Danse de Lyon : la fréquentation de l'édition 2025 en hausse

Pour cette 21e édition qui se terminera le 4 octobre, 240 298 personnes ont été recensées, dont 183 265 au défilé en Presqu'île le 7 septembre dernier et dans l'espace public en général. Pour rappel, ce défilé incluait 3000 participants sous la direction artistique du chorégraphe brésilien Diego Dantas.

Ce sont des chiffres en hausse par rapport à l'édition 2023, qui revendiquait 215 465 personnes venues au défilé ou aux différents spectacles de danse dans la région.

La Biennale de la Danse de Lyon ne parvient toutefois pas à retrouver ses excellents chiffres d'avant-Covid. En 2018, elle attirait 250 000 personnes pour le défilé en centre-ville et 110 000 personnes aux spectacles !

Pour cette édition 2025, ce ne sont pas moins de 24 nouvelles créations, dont 11 premières mondiales et 15 développées en coproduction avec l’association de la Biennale, qui ont été présentées au public, avec un focus sur la scène brésilienne. "Cette édition a affirmé la danse comme bien commun, espace d’émotion, de recherche et d’engagement, réunissant les plus grandes signatures de la danse contemporaine et de nouvelles voix de l’avant-garde", se félicitent les organisateurs.