Les bons plans de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 23 au dimanche 26 octobre

L’Étrange Noël des Sorciers

Plongez dans un monde magique où Halloween et Noël se rencontrent. Décors féeriques, comédiens, dragons, et Vogue aux Citrouilles. Les voix françaises d'Harry Potter (Kelyan Blanc) et de Drago Malefoy (Dov Milsztajn) seront présentes à cet évènement du festival Yggdrasil.

Quand ? 25-26 octobre et 1-2 novembre.

Où ? Fort de Bron – Bron

Combien ? 12 à 14 euros

Marché des créateurs & vide-dressing – Spécial Halloween





Créations made in Lyon, céramiques, déco, mode & vide-dressing 100 % éco-friendly. Ambiance chill à la Fabuleuse Cantine, brunch & bar festif.

Quand ? Dimanche 26 octobre 2025 – 11h-16h

Où ? 107 rue de Marseille – Lyon 7

Combien ? Entrée libre

Gazo – Apocalypse Tour

Le roi de la drill française débarque à Lyon. Un show explosif à la LDLC Arena pour son album Apocalypse.

Quand ? Vendredi 24 oct 2025 – 20h

Où ? LDLC ARENA – Décines

Combien ? Dès 50 euros

Festival Karavel – 19e édition

La danse hip-hop s’empare de Lyon ! Shows, battles & créations entre énergie, engagement et performance.

Quand ? Jusqu’au dimanche 26 octobre 2025

Où ? Lyon & Métropole

Combien ? Selon évènements

Encore x 23:59

Creeds, Jazzy, Nikolina + Mystery Guest... Nouvelle nuit électro XXL à la Halle Tony Garnier avec un line-up all stars et invité mystère... tu devines qui ?

Quand ? Samedi 25 octobre 2025 – dès 22h

Où ? Halle Tony Garnier – Lyon 7

Combien ? 43 euros