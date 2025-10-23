Les bons plans de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 23 au dimanche 26 octobre

L’Étrange Noël des Sorciers
Plongez dans un monde magique où Halloween et Noël se rencontrent. Décors féeriques, comédiens, dragons, et Vogue aux Citrouilles. Les voix françaises d'Harry Potter (Kelyan Blanc) et de Drago Malefoy (Dov Milsztajn) seront présentes à cet évènement du festival Yggdrasil.
Quand ? 25-26 octobre et 1-2 novembre.
Où ? Fort de Bron – Bron
Combien ? 12 à 14 euros
Marché des créateurs & vide-dressing – Spécial Halloween
Créations made in Lyon, céramiques, déco, mode & vide-dressing 100 % éco-friendly. Ambiance chill à la Fabuleuse Cantine, brunch & bar festif.
Quand ? Dimanche 26 octobre 2025 – 11h-16h
Où ? 107 rue de Marseille – Lyon 7
Combien ? Entrée libre
Gazo – Apocalypse Tour
Le roi de la drill française débarque à Lyon. Un show explosif à la LDLC Arena pour son album Apocalypse.
Quand ? Vendredi 24 oct 2025 – 20h
Où ? LDLC ARENA – Décines
Combien ? Dès 50 euros
Festival Karavel – 19e édition
La danse hip-hop s’empare de Lyon ! Shows, battles & créations entre énergie, engagement et performance.
Quand ? Jusqu’au dimanche 26 octobre 2025
Où ? Lyon & Métropole
Combien ? Selon évènements
Encore x 23:59
Creeds, Jazzy, Nikolina + Mystery Guest... Nouvelle nuit électro XXL à la Halle Tony Garnier avec un line-up all stars et invité mystère... tu devines qui ?
Quand ? Samedi 25 octobre 2025 – dès 22h
Où ? Halle Tony Garnier – Lyon 7
Combien ? 43 euros