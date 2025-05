Les immanquables de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 29 mai au dimanche 1 juin

Nuits sonores

Les Nuits Sonores font leur grand retour cette semaine, réunissant depuis plus de vingt ans artistes et passionnés de musiques techno et électro pour danser jusqu’au bout de la nuit. Ce festival emblématique célèbre l’Europe, sa richesse culturelle et sa diversité. Pour sa 22e édition, il accueille une nouvelle génération d’artistes et de festivaliers. Pendant quatre jours, La Sucrière et Les Grandes Locos vibreront au rythme des beats électrisants, tandis que des événements annexes, comme la performance de Suzanne Ciani aux Célestins, viendront enrichir l’expérience à travers toute la ville.

Quand ? Jeudi 28 mai au dimanche 1er juin

Où ? Les Grandes Locos, La Sucrière

Combien ? En savoir plus

Yoga Sonore

Du côté de la Commune, ce dimanche Mélanie, fondatrice du concept de yoga Unlock Studio propose une expérience d'une heure de yoga sonore. Une séance découpée entre yoga dynamique pour célébrer la musique en marge du festival Nuits Sonores, suivi de 30 minutes de bain sonore et méditation guidés par la voix et les vibrations des instruments et des bols.

Quand ? Dimanche 1 juin ; 13h30 - 15h

Où ? La Commune

Combien ? A partir de 5 euros ; réserver sa place

Open air à Heat

Nuits Sonores Open Air revient à HEAT pour trois jours festifs et gratuits au cœur du 2e arrondissement de Lyon. Un événement où la musique, la danse et les artistes se rencontrent pour tisser des liens entre les genres et les communautés. Une véritable célébration du partage et de la diversité artistique !

Quand ? Jeudi 29 mai, Vendredi 30 mai, samedi 31 mai,

Où ? Heat ; Lyon 2e ; 12h- 21h

Combien ? Gratuit

Mission impossible

Et si vous profitiez du week-end pour faire un tour au cinéma et rattraper les dernières sorties. En salle depuis la semaine dernière, le dernier Mission impossible, The Final Reckoning (Bilan final) réalisé par Christopher McQuarrie, a fait du bruit lors du festival de Cannes. Ce dernier, normalement annoncé en novembre 2024, raconte la suite de Mission impossible : Dead Reckoning, deux mois après qu'Ethan Hunt a réussi à récupérer une clé cruciforme capable de trouver le code source de l'intelligence artificielle appelée « l'Entité » dans le sous-marin russe le Sebastopol, disparu sous la mer. Le héro se lance alors dans la mission la plus périlleuse de sa vie qui lui demandera beaucoup de sacrifice. Une chose est sûr, il va falloir s'accrocher !