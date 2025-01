SCH, Vaudou Game, Keziah Jones... Les concerts à voir à Lyon en janvier 2025

H-Burns

20 ans de carrière pour H-Burns, qui décide de fêter ça au Transbo en conviant quelques amis pour des duos qui devraient pimenter la soirée — pour rappel, il a déjà collaboré avec des artistes comme Pomme, Chris Bailey ou Dominique A, venus se frotter à son univers oscillant entre folk et indie rock. On pourrait ajouter : entre Johnny Cash à qui était dédié son premier album solo et Pavement. Americana.

Quand ? Jeudi 16 janvier à 19h

Où ? Transbordeur ; 3 bd de Stalingrad ; Villeurbanne

Combien ? De 18,80 à 22 € ; réserver sa place

Vaudou Game

La bande de Peter Solo ouvre le festival Saint-Fons Jazz : toujours un plaisir de succomber à leurs rythmes Afro-funk estampillés seventies, nourris des influences togolaises de leur chanteur et leader. Déjà 10 ans que ce groove imparable séduit, sur disque (quatre albums parus via Hot Casa, le cinquième, Fintou, arrive le 17 janvier, précédé d’un single mâtiné de cumbia, Râler) ou bien sûr sur scène, là où leur recette explose. Pas contente.

Quand ? Samedi 18 janvier à 20h30

Où ? Saint-Fons Jazz ; L’Épicerie Moderne ; place René Lescot ; Feyzin

Combien ? De 7 à 20 € ; réserver sa place

Ateez

Quand ? Samedi 18 janvier à 20h

Où ? LDLC Arena ; 5 av. Simone Veil ; Décines

Combien ? 82,90 € ; réserver sa place

Keziah Jones

Le natif de Lagos est de retour avec un nouveau disque, Alive & Kicking, malheureusement ce n’est pas un nouvel album mais un best-of augmenté, heureusement deux inédits se sont immiscés. L’auteur de Rhythm is Love s’est fait rare depuis près de dix années, à l’exception d’un EP avec Philippe Cohen Solal. Ce concert dans un cadre intimiste sera l’occasion de revisiter ses classiques et de découvrir Melissa, superbe nouvelle balade. Soul.

Quand ? Mercredi 22 janvier à 19h30

Où ? Docks 40 ; 40 quai Rambaud ; Lyon 2e

Combien ? Gratuit ; réserver une table

Tiken Jah Fakoly

Le chanteur ivoirien avait fait une entrée fracassante sur la scène reggae à la fin des années 1990, posant ses textes conscientisés et férocement politiques sur des reggae mâtinés d’influences d’Afrique de l’Ouest, s’inscrivant dans le sillage d’un Alpha Blondy. Son succès ne s’est jamais démenti, ses textes les plus anciens restent malheureusement d’actualité. Il les revisite dans un nouvel album baptisé Acoustic et une tournée… acoustique. Forcément.

Quand ? Jeudi 23 janvier à 20h

Où ? Radiant-Bellevue ; 1 place Jean Moulin ; Caluire

Combien ? De 34,90 à 44,90 € ; réserver sa place

Bryan's Magic Tears

À part le fait qu’ils devraient apprendre à poser pour leurs photos de presse, on n’a rien à reprocher à Bryan’s Magic Tears qui depuis quatre albums (déjà !) s’est imposé au firmament du rock français actuel, piochant dans le noise, le shoegaze ou la pop tubesque de quoi alimenter un répertoire frôlant la perfection, ce que ne dément pas le récent Smoke and Mirrors paru sur l’indispensable label Born Bad. Purr.

Quand ? Vendredi 24 janvier à 20h30

Où ? Marché Gare ; 4-6 place Hubert Mounier ; Lyon 2e

Combien ? De 14 à 18 € ; réserver sa place

Les Sheriff + Poésie Zero + Supermunk

Ah, tiens, Les Sheriff sont de retour. On avait oublié ces rejetons des Ramones et d’OTH — plus de vingt ans sans rien publier, jusqu’à ce Grand bombardement tardif en 2021. Et force est de constater que les Montpelliérains n’ont rien perdu de leur verve et de leur capacité à enflammer un public. Ces fers de lance du rock alternatif n’ont que peu changé : “on est les Sheriff et on fait du bruit !”. Étoile.

Quand ? Vendredi 24 janvier à 19h

Où ? La Rayonne ; 7 rue Henri Legay ; Villeurbanne

Combien ? De 22,99 à 28 € ; réserver sa place

Sophye Soliveau

Si Alice Coltrane a introduit la harpe dans la panoplie des instruments du jazz, peu l’ont suivie sur ce chemin escarpé. Sophye Soliveau, jeune chanteuse francilienne, s’y est récemment aventurée et a poussé la persévérance jusqu’à autoproduire son premier album, Initiation, via un crowdfunding. Jazz, soul, harmonies vocales : la cheffe de chœur — elle a étudié le chant choral classique — sait convaincre. Douceur.

Quand ? Vendredi 24 janvier à 20h

Où ? Centre d’Art (Saint-Fons Jazz) ; rue de la Rochette ; Saint-Fons

Combien ? De 5 à 15 € ; réserver sa place

François Mardirossian

Quand ? Vendredi 24 janvier à 20h

Où ? La Trinité ; 29-31 rue de la Bourse ; Lyon 2e

Combien ? De 12 à 30 € ; réserver sa place

À 18h15, un avant-concert animé par l’artiste et Ludovic Florin, spécialiste de Keith Jarrett

Raoul Vignal + Matt Elliott

Shadow Bands, dernier album en date de Raoul Vignal — c’est son quatrième —, signe son retour dans sa ville natale après dix années d’expatriation. Le maître des arpèges évanescents conte alors sa redécouverte des rues de son enfance et des événements l’ayant marqué, telle la vogue des Marrons. Une collection de folk songs mélancoliques mais lumineuses, lorgnant vers la pop (on pense parfois à The Apartments). Masterclass.

Quand ? Samedi 25 janvier à 20h

Où ? Marché Gare ; place Hubert Mounier ; Lyon 2e

Combien ? De 14 à 19 € ; réserver sa place

SCH

Certains l’ont découvert comme juré de Nouvelle École sur Netflix, d’autres par l’intermédiaire de Jul, mais tous aujourd’hui savent qui est SCH : un rappeur marseillais qui explose les chiffres d’écoute et comble les Arena. Troisième volume d’une trilogie entamée en 2021, JVLIVS III : Ad Finem est parue en décembre — les thèmes ne changent guère, le flow tranquille sur fond de cloud rap soigné ou de trap non plus. Multirécidiviste.

Quand ? Samedi 25 janvier à 20h

Où ? LDLC Arena ; 5 avenue Simone Veil ; Décines

Combien ? 45 € ; réserver sa place