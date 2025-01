UGC Part-Dieu nouveau leader à Lyon, un film français a été le plus vu en 2024

En 2024, le recul de la fréquentation par rapport à l'avant-Covid s'est réduit à 12,8% dans l'Hexagone. Ce qui en fait le pays connaissant la meilleure reprise, Etats-Unis compris. Avec 181,3 millions d'entrées en salles de cinéma, c'est une progression annuelle de près d'un million de spectateurs par rapport à 2023.

Le marché lyonnais est toutefois en léger recul par rapport à la moyenne nationale, avec 4 866 018 entrées payantes en 2024.

Et il y a un nouveau leader en ville. Le Pathé Carré de Soie, qui était le cinéma faisant le plus d'entrées dans la Métropole de Lyon, a été détrôné en 2024.

Avec ses 782 694 entrées (610,6%), il doit céder sa place à l'UGC Ciné-Cité Part-Dieu (896 939 entrées en 2024, soit une hausse de 5,2%).

Selon Tribune de Lyon qui publie le classement complet, le trio de tête est complété par le Mega CGR Brignais (650 717 entrées, en baisse de 6,5%).

Pathé Vaise (535 726 entrées), Pathé Bellecour (507 023), UGC Confluence (446 519), Comoedia (378 944), Cinémas Lumière (267 084), UGC Cité Internationale (252 041), UGC Astoria (148 281) et Megarama Givors (90 495) suivent.

A noter que dans le Rhône, le Mega CGR Villefranche-sur-Saône fait de bons scores avec 370 527 entrées.

Une année nineysque

Dans les cinémas UGC de Lyon, c'est un film français qui tire son épingle du jeu puisque Le Comte de Monte-Cristo a été le plus vu dans leurs salles en 2024. Il est suivi par Vice-Versa 2. C'est donc une année faste pour Pierre Niney, premier rôle du Comte de Monte-Cristo et voix VF de Peur dans le long-métrage d'animation de Pixar.

Dune : Deuxième Partie de Denis Villeneuve et Un p’tit truc en plus avec Artus sont respectivement 3e et 4e films les plus vus dans les cinémas UGC de Lyon l'an dernier.

2025, des raisons d'espérer ?

L'année 2025 sera-t-elle un bon cru ? Il y a plusieurs raisons d'espérer que les cinéphiles et les amateurs de bonne toile iront plusieurs fois vibrer. Car certains films et suites sont annoncés. Avec God Save the Tuche (5/02), The Brutalist (12/02), Mickey 17 (5/03), MI : The Final Reckoning (21/05), Lilo & Stitch (21/05), F1 (25/06), Superman (9/07), Downton Abbey 3 (10/09), Kaamelott- Deuxième volet -partie 1 (22/10), et bien sûr Avatar : Fire and Ash (17/12)….