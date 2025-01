Malgré les pressions, le Transbordeur n'annulera pas le concert de Týr

Et la salle villeurbannaise a annoncé qu'elle ne céderait pas aux pressions des collectifs et de l'ONG Sea Shepherd appelant au boycott après la publication d'une photo du chanteur du groupe de métal, Heri Joensen, en train de découper un dauphin à l'occasion d'un "grindadráp", une pratique de pêche traditionnelle de cétacés dans les îles Féroé.

Le journaliste Hugo Clément a notamment contribué à ce mouvement de contestation en France.

Le chanteur du groupe TYR, que l’on voit sur cette photo en train de découper un dauphin aux Îles Féroé, se produira ce soir sur la scène du @Zenith_Paris.



"En tant que lieu public activateur de débats, nous restons vigilants face aux actes de censure et leur préférons les actions de sensibilisation. Les organisations référentes souhaitant s’y associer seront accueillies dans les meilleures conditions possibles. Nous n'annulerons cependant pas la venue de Týr, explique le Transbordeur dans un communiqué. Le groupe ne fait pas l'apologie du "grindadráp" sur scène comme on peut l'en accuser. Un seul morceau fait allusion à cette chasse. Il s'agit d'une reprise de ballade du XVIIème siècle qui n'a plus été jouée sur scène par le groupe depuis plusieurs années. Cela ne justifie pas à nos yeux ni à ceux des organisateurs du concert une annulation".

Le Transbo rappelle également qu'un combat, aussi noble puisse-t-il être, ne justifie pas tout : "nous déplorons également les méthodes d'action (spam, messages virulents, etc.) utilisées par cette pétition et les deux collectifs concernés. Nous invitons toute personne à l’origine de ce type de message à mieux se renseigner sur nos valeurs ainsi que nos actions concrètes pour une culture plus responsable et un moindre impact environnemental."