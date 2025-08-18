Lyon : avec Festi'Cité, la Cité internationale va fêter ses 30 ans au rythme de l’Italie

Les vendredi 29 et samedi 30 août, la Cité internationale, située dans le 6e arrondissement lyonnais, va devenir la plus grande Trattoria de France en l’espace d’un week-end. Plusieurs restaurateurs italiens vont proposer aux visiteurs des plats typiques de leur pays, comme les traditionnelles pizzas et les pâtes al dente, dans le cadre de Festi’Cité.

Cet évènement a lieu pour célébrer le trentième anniversaire de la Cité internationale, inaugurée en 1995. Le thème de l’Italie a été retenu pour rendre hommage à l’architecte du site, Renzo Piano, originaire de Gênes. Aujourd’hui, la Cité contient le Centre du Congrès, le musée d’art contemporain ou encore l’hôtel Crowne Plaza Lyon.

Durant ces deux journées festives, plusieurs DJ et groupes de musique se succéderont pour offrir des concerts gratuits au public sur le parvis du musée d’art contemporain. Une grande friperie est également annoncée sur les terrasses.

L’évènement est ouvert à tous. Vous pouvez vous rendre à Festi’Cité gratuitement.

Le programme :

Yoga, pilate, danse par LEAF CIRCLE – de 10h30 à 11h30 Sur l’esplanade de L’Amphithéâtre 3000

Ambiance Italo-disco - de 11h30 à 17h Dans la rue intérieure de la Cité internationale

DJ Sets - de 17h à 22h Sur le parvis du Musée d’Art Contemporain (MAC)

Qêbti - Phas3r - Facca - Icare - Këngan - Kouent

Messina - Minimum DJS - Pilou - LNAX