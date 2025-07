Nuits de Fourvière 2025 : une édition réussie avec 122 représentations et 176 000 spectateurs !

Après près de deux mois de spectacles, Les Nuits de Fourvière 2025 tirent leur révérence. Du 2 juin au 26 juillet, le festival a rassemblé plus de 176 000 spectateurs, autour de 122 représentations. Théâtre, musique, danse, cirque, magie, cabaret, il y en avait pour tous les goûts. L’édition 2025 a réaffirmé l’ADN pluridisciplinaire du festival en proposant une programmation diversifiée.

"Nous nous réjouissons du succès de cette édition 2025, tant par le record de fréquentation atteint que par la pluralité et la qualité des regards artistiques qui l’ont jalonnée. Cette édition témoigne de la force essentielle de la création pour nous rassembler, dans toutes nos différences, autour d’expériences sensibles. Nous vous donnons rendez-vous à l’été 2026 pour fêter les 80 ans des Nuits de Fourvière !", réagissent Vincent Anglade et Emmanuelle Durand à la direction des Nuits de Fourvière.

Le Grand théâtre de Fourvière mais pas que…

Comme chaque année le Grand théâtre de Fourvière a été le cœur battant du festival. Il a vu passer Hofesh Shechter, Benjamin Millepied, Israel Galvan accompagné de l’Orchestre national de Lyon ou encore la création de Pomme, Marie et Yoann Bourgeois. La scène musicale a également brillé avec Fontaines D.C., Cypress Hill, Jorja Smith, Kool & the Gang oou Kraftwerk.

Mais le théâtre antique n’était pas le seul à faire partie de la fête. D’autres scènes emblématiques de la métropole ont vibré, telles que le TNP avec la création des Chiens de Navarre, le théâtre des Célestins avec la reprise de Baro d’evel, Les SUBS avec Tatiana de Julien Andujar et la Nuit Sauvage de Lucie Antunes, mais aussi le Transbordeur, la Halle Tony Garnier, le Théâtre de la Croix-Rousse ou encore le Théâtre du Point du Jour.

Quelques temps forts ont marqué les Nuits de Fourvière. Les Samedis des Nuits ont réuni un large public autour d’artistes comme Les Amazones d’Afrique, Romane Santarelli, Tinariwen, De La Soul, Hermanos Gutiérrez, Saint Levant ou encore Last Train. Les plus jeunes ont pu profiter des Petites Nuits avec une programmation de spectacles jeune public et une vingtaine d’ateliers. Enfin, une nouveauté a marqué les esprits. Le Village Magique au Lycée Saint-Just a réuni une dizaine de magiciens explorant les liens entre perception, narration et mystère.

Un festival qui rassemble tout le monde

La programmation 2025 a accueilli une diversité de publics. Des formats collectifs et participatifs comme la Symphonie pour 100 batteries, le chœur inclusif porté par Thomas de Pourquery, l’Open Mic avec Lucie Antunes ou les Académies des Nuits ont été proposés.

Cette édition a également amplifié ses actions en faveur de l’accessibilité des personnes en situation de handicap avec un accueil personnalisé, la traduction en LSF, ou encore l’audiodescription.

La Rencontre Prévention des Risques dans le Spectacle Vivant a eu lieu pour la 7e fois. Elle a réuni plus de 200 professionnels venus de toute la France pour parler autour du thème charge de travail, dans un contexte de contraction budgétaire et de transformations profondes du secteur.