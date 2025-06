Théâtre l’Île Ô : une reprise audacieuse d’une institution artistique qui tangue

Grâce à l’action de 22 dirigeants lyonnais, le Tribunal de commerce de Lyon a validé l’offre de reprise de l’Île Ô, un théâtre flottant dédié à la jeunesse et aux familles.

Menacé de disparition, le théâtre de l’Île Ô a été sauvé de justesse par la mobilisation d’un groupe de dirigeants lyonnais. Cette initiative a été approuvée par le Tribunal de commerce de Lyon, insufflant une nouvelle vie à ce lieu unique en Europe.

Conçu par l’architecte néerlandais Koen Olthuis, l’Île Ô est un bâtiment qui flotte sur le Rhône, face à Perrache. Mis en service en février 2023, le théâtre possède deux salles, à la capacité de 244 places pour la plus grande, et 78 places pour la seconde, un espace atelier ainsi qu’une terrasse.

Choisi par la société des Voies navigables de France, ce projet a séduit par son ambition artistique idéaliste, illustrée par un bâtiment qui l'est tout autant. Une direction portée par le Patadôme théâtre d’Irigny, structure privée dont les spectacles et la programmation sont impulsées par les Scènes autrement.

La direction souhaitait proposer une institution au cœur de Lyon qui soit à destination des enfants et des familles. Et cela à l’aide d’une programmation composée de spectacles, de cours hebdomadaires de théâtre, d’improvisation, de danse, ainsi que d’accueil de séminaires d’entreprises.

Pourtant, cela n’a pas suffi car la construction avait pris un certain retard qui s’est avéré rapidement coûteux, alourdi par les surcoûts d’investissements et un démarrage commercial qui était moins bon qu'envisagé, le tout ayant empêché le théâtre de faire face à ses remboursements.

Heureusement, l’originalité du projet a suscité l’affinité de 22 dirigeants lyonnais qui ont souhaité reprendre le théâtre. Parmi eux, Pascal Blandin, président du Groupe Avvens, désormais à la tête de la SAS Les Patrons de Lyon, et Nathalie Berliet, ex-directrice du développement du groupe Clasquin, qui a toujours été sensible à la culture, et qui s’occupera de la mission artistique et théâtrale de l’Île’Ô.

"Il était impensable de voir disparaître un lieu aussi singulier, à l’architecture exceptionnelle et sans équivalent en Europe. Ce lieu devait rester dédié aux enfants, aux familles et aux artistes. Nous avons souhaité réunir un collectif engagé, non seulement pour trouver du financement, mais aussi apporter expérience et réseau et faire rentrer l'Île‘Ô dans le patrimoine lyonnais en tant que lieu culturel incontournable", explique Pascal Blandin.

Si l'enthousiasme de ces gones a sauvé de justesse le lieu culturel, le théâtre navigue toujours en eaux troubles. Il a fallu réunir 600 000 euros pour boucler cette reprise et les dirigeants visent à atteindre l’équilibre financier. Il sauvegardera l’emploi de 7 employés permanents, 30 intervenants extérieurs et 70 intermittents et artistes.