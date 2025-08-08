Casting, nouveaux venus, absent de taille, dates de sorties : on sait tout (ou presque) de Kaamelott Deuxième Volet et ses deux parties

Après avoir dévoilé l'affiche du 2e volet de son film Kaamelott, adaptation cinéma de sa série à succès, le cinéaste lyonnais a décidé de donner de nouvelles informations capitales aux fans de la saga.

Ce 2e volet des aventures d'Arthur a été conçu en deux parties. Et on connait déjà les dates de sortie de ces dernières.

Le 2e volet de Kaamelott, partie 1, sortira en salles le 22 octobre 2025.

Et pour la partie 2, il faudra attendre un peu plus d'un an, puisque la date du 11 novembre 2026 a été d'ores et déjà réservée.

"C’est un volet long, constitué de nombreuses histoires parallèles, qui mérite qu’on s’y attarde. Je n’aurais pas compressé tout ça en deux heures. Mais il s’agit bien d’un volet unique : une seule unité de temps claire, les mêmes mondes, les mêmes aventuriers… et surtout, un même tournage, de plus de huit mois. Il n’y a pas d’ellipse entre ces deux parties, et elles pourront, au bout du compte, être vues à la suite l’une de l’autre comme un seul grand film. Comme un gros bouquin coupé en deux, un long spectacle avec entracte", a justifié le Lyonnais.

Alexandre Astier a aussi dévoilé le casting de ces deux films. On retrouvera ainsi deux absents de marque de KV1 : son demi-frère Simon Astier, interprète de Gauvain, et Brice Fournier, qui campe le rôle de Kadoc.

Franck Dubosc, Redouane Bougheraba et Virginie Ledoyen feront leurs premiers pas dans la franchise.

A noter toutefois l'absence très remarquée d'une légende de Kaamelott : Franck Pitiot, alias Perceval de Galles, ne figure pas au casting des deux volets. Alexandre Astier nous réserve-t-il une surprise ou faudra-t-il vraiment se passer de ce personnage culte ?