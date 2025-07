Avec une programmation toujours plus variée, le Radiant-Bellevue se fait fédérateur

Animé par une perpétuelle volonté de nouveauté, le Radiant-Bellevue entame sa nouvelle saison avec une programmation aussi riche que généreuse. Cette année encore, le lieu culturel donnera le la dans la commune de Caluire.

A l'affiche, Boulevard des airs, Sofiane Pamart, Styleto, Alain Chamfort, Coeur de Pirate ou encore Hoshi. Pour l’humour, le public pourra compter sur Anne Roumanoff, Gad Elmaleh, Elie Semoun ou encore Anthony Kavanagh. Enfin des mises en scène de Cyrano de Bergerac, du Misanthrope et du Cercle des poètes disparus seront proposées aux friands de théâtre.

Attendu chaque année avec impatience, le nouveau programme du Radiant n’a pas manqué de faire événement. Ornée par la rosace spectaculaire de Notre-Dame de Paris, la direction de la salle de spectacle a imaginé cette nouvelle année culturelle comme une cathédrale dont les vitraux seraient composés par les artistes aux couleurs diverses et éclatantes.

De par sa reconstruction rapide, Notre-Dame de Paris est devenue un symbole de volonté et de résilience qui a émerveillé le monde entier. C’est pourquoi elle vient illustrer cette nouvelle saison qui rend hommage à la créativité et au fait de croire en l'impossible. Un clin d'œil au travail de Victor Bosch, qui a été producteur de la célèbre comédie musicale éponyme.

C’est de cette audace qu’est née la salle de concert, raconte Victor Bosch, le directeur du Radiant : “Quand on a ouvert ce lieu avec toute l’équipe, ce n’était pas gagné parce que le lieu était excentré et il fallait créer la mémoire d’un lieu, ce qui est très compliqué. Donc de voir que ça a réagi comme ça exerce qu'on a ce succès incroyable, ce débordement ça me marque.”

Pour faire du Radiant un lieu fédérateur, le directeur de la salle s’attache à proposer une programmation toujours variée et accessible à tous. Entre concert, théâtre, cirque et humour, il était important pour Victor Bosch de faire de son projet un lieu de vie que le public s’approprie tout au long de l’année.