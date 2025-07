Rhône et Lyon : l'agenda des brocantes et vide-greniers du mois d'août

😎 Cet été, le Rhône et la Métropole de Lyon regorgent de brocantes et vide‑greniers pour tous les accros de bonnes affaires. Chaque week‑end d’août, les rues et places se transforment en véritables terrains de chasse aux pépites : vinyles, fringues vintage, objets insolites… il y en a pour tous les goûts ! C’est l’occasion parfaite pour dégoter la perle rare ou vider son grenier tout en se faisant un petit billet. Soleil, bonne ambiance et trouvailles garanties : voici le programme du mois d'août !

Dimanche 3 août

• Villeurbanne (69100) — Déballage marchand – Les Puces du Canal

→ 07h00–15h00 • Adresse : 5 rue Eugène Pottier, 69100 Villeurbanne

• Lyon 2ᵉ arr. (69002) — Marché aux timbres (bourse philatélique) sur la Place Bellecour • 09h00–13h00 (est.)

Dimanche 10 août

• Villeurbanne (69100) — Les Puces du Canal • 07h00–15h00 • même adresse

• Lyon 2ᵉ arr. (69002) — Marché aux timbres Place Bellecour • 09h00–13h00 (est.)

Dimanche 17 août

• Villeurbanne (69100) — Les Puces du Canal • 07h00–15h00 (adresse : 5 rue Eugène Pottier)

• Lyon 2ᵉ arr. (69002) — Marché aux timbres Place Bellecour • 09h00–13h00 (est.)

Dimanche 24 août

• Villeurbanne (69100) — Les Puces du Canal • 07h00–15h00, 5 rue Eugène Pottier

• Lyon 2ᵉ arr. (69002) — Marché aux timbres Place Bellecour • 09h00–13h00 (est.)

Samedi 30 août

• Grézieu‑la‑Varenne (69290) — Vide‑maison • 08h00–17h00 (adresse : rue des Forges)

• Thizy-les-Bourgs (69248) — Foire de Mardore • 07h00–17h00

Dimanche 31 août

• Saint-Bonnet-le-Troncy (69870) — Vide-grenier • 06h00–18h00, 136 rue de l'Ecole

• Lacenas (69105) — Vide-grenier • 08h00–18h00, Le Bourg

• Lyon 5ᵉ arr. (69005) — Vide‑grenier du BBLM (terrains de basket extérieurs près du gymnase Frédéric Prelle) • 09h00–17h00