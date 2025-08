Les 10 spots incontournables où se baigner à moins d’une heure de Lyon

Lac de Miribel-Jonage (Rhône, 20 minutes)

C’est le spot connu des Lyonnais. Le lac de Miribel-Jonage permet de se rafraîchir à seulement 20 minutes du centre-ville de Lyon. Autour de ce lac de 250 hectares, se trouvent quatre plages de sable, dont une privée. Et pour les plus sportifs, il est possible de pratiquer de nombreux sports nautiques, tels que l’aviron, le kayak ou encore la planche à voile. Pour s’y rendre, pas forcément besoin de voiture, il suffit de prendre le bus N80, N81, N82, N83 ou N84 à destination de Grand Parc Miribel-Jonage.

Plan d’eau du Colombier (Rhône, 35 minutes)

Quelques kilomètres plus loin, au niveau de la commune d’Anse, le plan d’eau du Colombier s’étend sur 64 hectares. En juillet et août, le site est ouvert tous les jours de 11h30 à 20h. La plage est surveillée de 13h à 19h. A noter que la baignade est interdite en dehors de la zone autorisée et surveillée. Mais nager n’est pas la seule activité. En été, la presqu’île se transforme en un pôle loisirs avec un aquaparc, des paddles ou encore des kayaks. Un sentier permet également de faire le tour du plan d’eau en 45 minutes. Pour s’y rendre, il faudra compter environ 35 min en voiture.

Bordelan (Rhône, 40 minutes)

C’est le voisin du plan d’eau du Colombier. Le lac Bordelan est situé dans le sud de Villefranche-sur-Saône dans la commune du Bordelan. Néanmoins, il faudra un droit d’entrée à 3,50 euros pour les adultes et 2 euros pour les enfants en juillet et août pour profiter d’une baignade surveillée par des maîtres-nageurs. Etendu sur 10 hectares, le lac propose une plage de sable blanc, mais il est également possible de s’installer sur les pelouses ombragées. Les nageurs ont également à disposition des vestiaires, douches et sanitaires. Pour y accéder, il faudra compter environ 40 minutes en voiture ou prendre le train pour Villefranche-sur-Saône, puis le bus (ligne 2) en direction de la route de Frans. La plage est ouverte de 10h à 19h.

Lac de Chazey-sur-Ain (Ain, 45 minutes)

C’est le repère des pêcheurs. Mais vous pouvez quand même vous y baigner. Sur 55 hectares, l‘eau du lac de Chazey-sur-Ain se distingue pour sa couleur turquoise. La baignade est gratuite, en revanche, elle n’est pas surveillée. Le site est situé à 45 minutes de Lyon en voiture. Attention, quelques précautions sont à prendre puisque le lieu classé en site naturel sensible et protégé. Il est donc demandé de respecter et protéger l’environnement.

Les plages du Port-Galland (Ain, 35 minutes)

Pour les amateurs de baignade en rivière, les plages du Port-Galland sont le spot idéal. Au bord de la rivière de l’Ain, ce site offre une eau très claire et de nombre coins à l’ombre et au calme. Les plages de galets sont gratuites, mais pas surveillées. Le site dispose de plusieurs plages de galets et est réputé pour ses spots naturistes. Pour y accéder, il faut compter 35 minutes de voiture.

Base de loisirs Lyon Condrieu (Rhône, 40 minutes)

Située à seulement 40 minutes de Lyon, la base de loisir de Lyon Condrieu Wampark propose de nombreuses activités. La baignade est gratuite et surveillée en haute-saison les après-midis de 14h à 18h. De multitudes activités sont proposées, telles que le grand et petit téléski nautique, les watergames, le water jump ou encore la location de paddle. Pour les personnes plus à l’aise sur la terre ferme, d’autres activités sont possibles comme le mini-golf, le terrain de pétanque et de beach volley, ainsi que le park accrokids.

Lac des Sapins (Rhône, 40 minutes)

Situé à Cublize, au cœur du Beaujolais vert, le Lac des Sapins est l’une des destinations nature incontournables de la région Auvergne‑Rhône‑Alpes. Entouré de forêts et de collines, il offre un cadre idyllique pour se détendre ou pratiquer des activités de plein air. On y trouve la plus grande baignade biologique d’Europe, une plage aménagée, des sentiers de randonnée, des parcours VTT, de l’accrobranche, de l’équitation et des zones de pêche.

La Vallée Bleue (Isère, 55 minutes)

Située à un peu moins d’une heure de Lyon, la Vallée Bleue est un peu plus loin que les autres. Que ce soit sur la terre ou dans l’eau, les visiteurs ont le choix dans les activités. En ce qui concerne la baignade, deux solutions s’ouvrent aux baigneurs. Une piscine payante et chauffée se trouve au sein de la base de loisirs. Le prix s’élève à 9 euros pour une entrée individuelle plein tarif et à 8 euros pour les enfants de moins de 15 ans. Il est également possible de se baigner dans le Rhône, mais uniquement sur la rive droite dans le département de l’Ain.

Lac d’Aiguebelette (Savoie, 1h)

Il faudra compter environ une heure de route, mais le détour en vaut le coup. Situé en Savoie, le lac d’Aiguebelette permet de s’évader le temps d’une journée. Avec ses 545 ha, il est l’un des plus chauds en France avec une température qui peut atteindre 28°C. La baignade n’est autorisée que sur les plages surveillées, telles que celles de Seyssel et La Chapelle. Elles offrent des installations comme des douches, des toilettes et des aires de pique-nique. Mais ces plages communales ne sont pas gratuites. L’accès à l’eau est à 2,50 euros et 4 euros le week-end et les jours fériés.

Les piscines dans la métropole de Lyon

Si vous n’avez pas la possibilité de vous déplacer, pas de panique ! Il reste de nombreuses piscines dans la métropole de Lyon. Un cadre un peu moins naturel, mais un bon moyen de se rafraîchir. Parmi eux : le Centre Nautique Etienne-Gagnaire à Villeurbanne, le Centre Aquatique Les Vagues à Meyzieu, le Centre Nautique Pierre Mendès-France à Saint-Priest ou encore le Centre Nautique André Sousi à Bron.