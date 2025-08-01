L’actrice Meryl Streep célébrée par l’Institut Lumière du 28 août au 5 octobre

Du jeudi 28 août au dimanche 5 octobre, une série d’événements se tiendra autour de l’actrice.

Retour dans le temps avec Meryl Streep. L’institut Lumière a décidé de célébrer l’actrice qui a marqué Hollywood à l’occasion d’une rétrospective. Entre Oscars et Golden Globes, Meryl Streep ne laisse pas indifférent le monde du cinéma.

Du jeudi 28 août au dimanche 5 octobre, plusieurs de ces films seront présentés à l’Institut Lumière.

Une soirée d’ouverte aura d’abord lieu le jeudi 28 août à 19h. Pour l’occasion, le film "Le Choix de Sophie" d’Alan J. Pakula sera présenté par Maelle Anaud. Sorti en 1982, ce mélodrame raconte l’histoire entre un écrivain et sa voisine, une Polonaise rescapée des camps nazis. Le film sera également diffusé le dimanche 7 septembre à 17h30, le samedi 13 septembre à 19h30 et le samedi 4 octobre à 14h30.

Puis, le dimanche 31 août à 16h45, c’est le film "Sur la route de Madison" de Clint Eastwood qui sera présenté par Fabrice Calzettoni. L’histoire tourne autour de Michael Johnson et sa sœur Caroline. Alors qu’il retourne dans la ferme de leur enfance pour régler la succession de leur mère, ils vont découvrir un pan de la vie de leur mère ignoré de tous. D’autres diffusions sont prévues le dimanche 14 septembre à 18hh, le vendredi 19 septembre à 16h, ainsi que le vendredi 3 octobre à 20h45.

Le vendredi 12 septembre, Camille Chatipoglou présentera l’incontournable "Mamma Mia !". Et ce sera un double programme avec la diffusion de "Mamma Mia !" de Phyllida Lloyd à 18h30, puis de "Mamma Mia ! Here We Go Again" de Ol Parker à 21h.

Une ciné-conférence sur Meryl Streep se tiendra le mardi 16 septembre à 18h30. Présentée par Fabrice Calzettoni, la conférence sera suivie du film « Julie&Julia » de Nora Ephron à 20h30. Julie, 30 ans, se donne le défi de réaliser en une année les 524 recettes du livre de cuisine française de Julia Child. Une autre séance est prévue le mardi 30 septembre à 16h30.

Enfin le jeudi 2 octobre à 18h30, c’est le film "La Mort vous va si bien" de Robert Zemeckis qui sera mis à l’honneur par Denis Revirand. Le synopsis tourne autour de deux actrices de Broadway rivales, Helen et Madeline qui se vouent une haine féroce.

La billetterie de chaque séance est à retrouver sur le site internet de l’Institut Lumière.