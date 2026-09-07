Sigur Rós à Lyon : une unique date française avec orchestre

Lyon accueille à la rentrée l’un des rendez-vous les plus attendus de la rentrée musicale : l’unique date française de la tournée orchestrale de Sigur Rós, accompagnée pour l’occasion par l’Orchestre de Chambre de Lyon sous la direction de Robert Ames.

Pensé comme l’aboutissement d’un projet lancé en 2023, ce concert marque la dernière étape d’une tournée qui a conduit les Islandais dans quelques-unes des plus prestigieuses salles du monde. Après le retour du claviériste Kjartan Sveinsson, le groupe a choisi d’offrir une nouvelle dimension à son répertoire en le confrontant à la richesse d’un orchestre symphonique. Une évidence tant leur dernier album, ÁTTA, s’inscrit dans une écriture ample et contemplative.

À Lyon, les nouvelles compositions dialogueront avec les morceaux les plus emblématiques de leur carrière, notamment ceux de Takk…, disque devenu culte qui célèbre cette année son 20e anniversaire. Une manière de mesurer le chemin parcouru par un groupe qui, avec près de dix millions d’albums vendus, continue de repousser les frontières entre post-rock, musique contemporaine et ambient.

Bien plus qu’un simple concert, cette soirée s’annonce comme une expérience immersive où chaque silence, chaque vibration orchestrale participent à créer une atmosphère hors du temps. Une ultime occasion de découvrir cette formule exceptionnelle, qui a profondément renouvelé l’univers de Sigur Rós tout en révélant la force intemporelle de ses compositions.

Infos

Le 9 septembre à 20h.

Amphithéâtre 3000, Lyon 6. De 80 à 102 euros.