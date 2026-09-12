Villeurbanne : Peinture Fraîche revient du 10 octobre au 1er novembre avec 76 artistes

Peinture Fraîche change de décor pour son retour dans la métropole lyonnaise. Le festival s’installera cet automne au 21 rue Poizat, sur le site OTC à Villeurbanne, dans le quartier de Grandclément. Près de 5 000 m² accueilleront une halle d’exposition, un graffiti park extérieur et plusieurs espaces de création.

Cette édition réunira 76 artistes, entre peinture murale, installations, créations numériques, ateliers et foire des arts urbains. L’ouverture se répartira sur quatre week-ends et une partie des vacances scolaires.

17 grandes fresques, dont quatre réalisées en public

La peinture murale conservera une place centrale, avec 17 grandes fresques, dont quatre seront réalisées en direct. Le public pourra ainsi suivre le travail des artistes au cours du festival.

Parmi les invités, le Britannique Dan Kitchener peint à la bombe à main levée, sans pochoir ni projection. L’Allemand Case Maclaim travaille lui aussi à l’aérosol, dans une approche photoréaliste. Le sculpteur toulousain James Colomina, connu pour ses personnages en résine rouge, figure également dans la programmation.

Nadège Dauvergne développe des images composées de hachures colorées, dont la perception évolue selon la distance d’observation. Le Marseillais Stéphane Moscato, issu du pochoir, explore quant à lui les signes et les formes de l’espace urbain, avec une dimension sociale et politique. Brusk, Kalouf ou encore Nebay sont aussi annoncés.

La réalité augmentée dans l’univers d’Invasion Los Angeles

Le film de John Carpenter They Live, connu en France sous le titre Invasion Los Angeles, servira de fil conducteur à deux dispositifs conçus par Cart’1, directeur artistique du festival, et le studio R.A.tick.

Le premier permettra de faire apparaître des animations sur treize fresques, après avoir scanné un QR code. Des messages invitant à s’informer ou à exercer son esprit critique seront révélés à l’écran.

Le second prendra place dans un intérieur reconstitué. À travers leur smartphone, les visiteurs verront des objets du quotidien se transformer : affiches, magazines ou console de jeu dévoileront de fausses publicités autour de services et d’usages contemporains. L’installation interrogera notamment la consommation, la surveillance et la place laissée à l’autonomie individuelle.

Des œuvres numériques seront également diffusées sur huit écrans.

Des ateliers, une foire et un mur pour s’essayer au graffiti

La pratique occupera une part du programme, avec 100 ateliers encadrés par sept artistes. Les séances sur table, accessibles dès 6 ans, porteront notamment sur le dessin, la bande dessinée et le lettrage. Elles dureront 55 minutes et coûteront 8 €, matériel compris.

Les ateliers sur mur, proposés à partir de 11 ans, permettront de préparer une composition avant de la réaliser à l’extérieur. Leur tarif sera de 15 € pour 55 minutes, avec les sprays et les protections fournis. Les inscriptions se feront sur la billetterie en ligne ou au guichet, dans la limite des places disponibles.

Un graffiti park extérieur sera aussi accessible pendant les horaires du festival, pour les débutants comme pour les pratiquants habitués. Des bombes de peinture seront vendues sur place à 5 €.

La foire des arts urbains réunira des stands renouvelés chaque semaine, avec des toiles, des impressions, de petits formats, des créations textiles et des bijoux. Elle permettra également de rencontrer les artistes et d’assister à leur travail. Un espace tatouage, un espace de jeux vidéo, un bar et des food trucks compléteront les installations.

Horaires et tarifs pour préparer sa visite

Le festival se tiendra du 10 octobre au 1er novembre 2026, sur le site OTC, au 21 rue Poizat à Villeurbanne. Le lieu est annoncé comme entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Les deux premiers week-ends, l’ouverture est prévue de 10 h à 21 h le samedi et de 10 h à 18 h le dimanche. Du 21 octobre au 1er novembre, les horaires seront les suivants :

• Mercredi, jeudi et dimanche : de 10 h à 18 h.

• Vendredi et samedi : de 10 h à 21 h.

L’entrée coûtera 10 € au plein tarif et 5 € pour les moins de 18 ans. Elle sera gratuite pour les enfants de moins de 6 ans, les bénéficiaires du RSA, les personnes en situation de handicap et les personnes à mobilité réduite. Les ateliers disposent de leurs propres tarifs.