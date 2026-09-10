Entre festivals, concerts et rendez-vous populaires, le week-end s’annonce animé dans la métropole lyonnaise. Plusieurs événements sont prévus samedi et dimanche, avec des propositions gratuites comme payantes et des formats adaptés aussi bien aux amateurs de musique qu’aux familles.

Brunch Electronik revient au Grand Parc Miribel Jonage

Pour sa troisième édition lyonnaise, le Brunch Electronik s’installe au Grand Parc Miribel Jonage, à Vaulx-en-Velin, samedi 12 et dimanche 13 septembre. Le festival en plein air mise sur une programmation techno et hard techno : Nico Moreno, Vladimir Cauchemar, SPFDJ B2B Toccororo, Øtta et Bérou sont annoncés samedi, avant I Hate Models, Nikolina, Onlynumbers, Alycia Bezgo et Roüge dimanche. Le site accueillera également des food trucks, un marché de créateurs et le Petit Brunch, un espace familial accessible de 13 heures à 17 heures. Le festival ouvrira de 13 heures à 23 heures samedi et jusqu’à 22 heures dimanche. Les tarifs annoncés vont de 15 à 125 euros.

Un après-midi 100 % R&B au HEAT

Autre ambiance dimanche 13 septembre avec un open air consacré au R&B au HEAT. Le rendez-vous est annoncé de 15 heures à 19 heures dans un nouveau format. Les DJ sets feront voyager le public à travers plusieurs générations de R&B, des années 1990 aux années 2020, avec des morceaux américains, britanniques et français. L’accès à l’événement est gratuit.

Amel Bent et Jérémy Frérot aux Francophonides

La chanson francophone sera à l’honneur samedi 12 septembre à Pierre-Bénite. Les Francophonides accueilleront notamment Amel Bent, venue célébrer ses 20 ans de carrière, ainsi que Jérémy Frérot. Joseph Chedid et Marla Fredonne, lauréate du Trophée des Franco 2026, complètent la programmation. Les concerts en plein air débuteront à 18 heures, avenue Jean-Moulin. Le billet est proposé à 38 euros, avec une entrée gratuite pour les enfants de moins de 8 ans.

Plus de 20 brasseries au Mont d’Or Beer Festival

Le Mont d’Or Beer Festival revient samedi 12 septembre pour une septième édition à Poleymieux-au-Mont-d’Or. Plus de 20 brasseries artisanales et locales sont attendues, situées en moyenne à moins de 20 kilomètres de la commune. Des animations et des jeux pour les familles accompagneront les dégustations, avec également des boissons sans alcool et une offre de restauration. En 2025, le festival avait accueilli 1 500 visiteurs, dont plus de 400 enfants. Cette nouvelle édition se déroulera de 10 heures à 19 heures, place de la Mairie, avec un accès gratuit.

Braderie, vide-grenier et créateurs à la Croix-Rousse

La Grande Braderie de la Croix-Rousse animera également le 4e arrondissement samedi et dimanche, de 9 heures à 19 heures. Commerçants, producteurs et créateurs investiront notamment la Grande rue et la place de la Croix-Rousse, tandis qu’un vide-grenier prendra place rue Pailleron et autour de la petite place du Marché. Food trucks, buvette, manège pour les enfants, orchestre et déambulation de la fanfare La Band’As sont aussi annoncés. Samedi, la rue Perrod prendra des accents italiens avec un espace dédié à la gastronomie du pays. L’ensemble de la manifestation est accessible gratuitement.