Fermé pour travaux, le musée de la rue de la Poulaillerie rouvrira sous le nom de L’Imprimerie. Musée des Cultures Graphiques. La Ville de Lyon prévoit un parcours de visite entièrement repensé et plus accessible.

Un ascenseur facilitera l’accès aux salles et aux collections du musée, dans le 2e arrondissement de Lyon. La Ville annonce aussi un accueil plus visible depuis la rue, de nouveaux espaces d’exposition et des salles réservées aux groupes. Le chantier, engagé à l’automne 2025, nécessite le déplacement de plus de 32 000 objets. La dernière refonte du parcours remonte à 2015.

Deux cheminées monumentales mises au jour

Le musée occupe un hôtel particulier de la Renaissance où se réunissait le Consulat, ancêtre de la municipalité lyonnaise, entre 1604 et 1646. "Préserver notre patrimoine et le faire vivre : c’est tout le sens de ce chantier, qui réserve aussi quelques surprises archéologiques !" souligne le maire de Lyon, Grégory Doucet.

Dans l’aile nord, les archéologues de la Ville ont découvert les vestiges de deux cheminées monumentales et une main peinte qui désigne une porte dans l’escalier à vis. Ils ont aussi retracé l’évolution des décors peints, qui ont pris un caractère officiel au XVIIe siècle, lorsque le bâtiment a été transformé en hôtel de ville.

Les travaux comprennent également la restauration des façades et des galeries classées ainsi que l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment. La Ville chiffre l’opération à 6,05 millions d’euros, avec une participation de l’État de 605 000 euros.

De l’histoire de l’imprimé aux jeux vidéo

Le nouveau parcours fera dialoguer l’histoire de l’imprimerie avec le design graphique et les cultures populaires, des affiches aux jeux vidéo et du tatouage aux arts urbains. Le directeur du musée, Joseph Belletante, dit vouloir "partager avec toutes et tous des savoir-faire et des cultures populaires qui font écho aux enjeux du présent".

D’ici à la réouverture, l’équipe poursuit son travail sur les collections et propose des actions hors les murs.