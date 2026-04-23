Les bons plans de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 23 au dimanche 26 avril

Printemps gourmand des Halles

Avis aux gourmands : les Halles Paul Bocuse accueillent une matinée dédiée aux saveurs avec le Printemps gourmand des Halles de Lyon, le samedi 25 avril 2026.

Imaginé par l’entreprise lyonnaise Praline et Rosette, ce rendez-vous propose une immersion au cœur des Halles à travers un concept simple : composer son propre parcours de dégustation. Munis d’un “Passeport Gourmand”, les participants flânent entre les étals et choisissent leurs spécialités parmi une vingtaine de commerçants emblématiques, de la charcuterie lyonnaise aux douceurs sucrées.

Deux formules permettent de s’adapter à toutes les envies. La version découverte inclut six dégustations avec des incontournables comme la brioche à la praline ou le saint-marcellin, tandis que la formule signature pousse l’expérience à dix dégustations. À cela s’ajoute un kit complet et un guide pour profiter pleinement de la visite, entre anecdotes et bons plans.

Avec plus de 20 maisons participantes – de Sibilia à Bouillet en passant par Mère Richard ou Giraudet – l’événement promet un véritable concentré du savoir-faire gastronomique lyonnais, dans un format à la fois libre et convivial.

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ℹ️ Infos pratiques

📅 Samedi 25 avril 2026

🕙 10h – 14h

📍 Halles Paul Bocuse – 102 cours Lafayette, Lyon 3

🎟️ Tarifs :

• 26,90 € (6 dégustations)

• 39,90 € (10 dégustations)

🍽️ Inclus : coupons dégustation, kit gourmand, guide des Halles

Japan Touch Haru Geek Touch

Les fans de manga, gaming et culture geek ont rendez-vous les 25 et 26 avril 2026 à Eurexpo Lyon pour une nouvelle édition de Japan Touch Haru & Geek Touch.

Pour cette 11ᵉ édition, l’événement voit grand avec près de 440 exposants et une programmation pensée pour tous les publics. Entre stands de créateurs – dont une large majorité de jeunes talents –, invités issus de la pop culture et animations immersives, le salon propose une plongée complète dans l’univers geek et asiatique.

Côté invités, le public pourra notamment rencontrer des figures du doublage français, découvrir les coulisses de leurs métiers lors de conférences, ou encore croiser influenceurs et cosplayers. L’événement mise aussi sur l’interaction avec des espaces dédiés au gaming (plus de 2 000 m²), au rétro-gaming et aux expériences participatives, sans oublier les incontournables concours de cosplay, jeux de rôle ou animations décalées comme le trollball.

Pensé comme une expérience accessible et familiale, le festival multiplie les activités pour tous les âges : sabre laser, combats de toupies, maquillage ou encore expositions immersives autour d’univers cultes. Une manière de séduire autant les passionnés que les curieux.

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ℹ️ Infos pratiques

📅 Samedi 25 & dimanche 26 avril 2026

🕙 10h – 19h (samedi)

🕙 10h – 18h (dimanche)

📍 Eurexpo Lyon – Chassieu

🎟️ Tarifs :

• Samedi : 14 € / 16 €

• Dimanche : 11 € / 13 €

• Pass week-end : 18 € / 20 €

👶 Gratuit pour les moins de 10 ans

Salon Délivrées!

Un nouveau rendez-vous engagé s’installe à Lyon avec le Salon Délivrées ! Lyon, organisé le samedi 25 avril 2026 à la Maison des Passages.

Né à Paris, ce salon met en avant la création littéraire féministe et entend créer un espace d’échanges accessible à tous. Pendant une journée, autrices et lectrices se rencontrent autour de discussions, de dédicaces et de temps forts pensés dans une logique d’éducation populaire. L’objectif : faire circuler les idées, valoriser des voix engagées et ouvrir le dialogue autour des enjeux contemporains.

La programmation s’étale tout au long de la journée avec plusieurs rencontres, de l’inauguration aux échanges avec différentes autrices comme Diariatou Kebe, Pauline Chanu ou Paola Pigani. En parallèle, des expositions viennent enrichir l’expérience, mêlant littérature et arts visuels, avec des propositions autour du graphisme, de la céramique ou de la création contemporaine.

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ℹ️ Infos pratiques

📅 Samedi 25 avril 2026

🕙 10h – 20h

📍 Maison des Passages – 44 rue Saint-Georges, Lyon 5

🎟️ Entrée libre et gratuite

🎤 Temps forts :

• 10h30 : inauguration & vernissage

• rencontres toute la journée avec autrices

• dédicaces & vente de livres

Warp-Zone II

Les passionnés de jeux vidéo ont rendez-vous à Givors pour une immersion dans l’âge d’or du gaming avec WARP-ZONE II, les 25 et 26 avril 2026.

Pensé comme un véritable musée du jeu vidéo jouable, l’événement propose plus de 500 m² de consoles, bornes d’arcade et micro-ordinateurs des années 80 à 2000. Nintendo, Sega, PlayStation ou encore SNK seront à l’honneur, avec parfois des pièces rares issues de collections privées. L’idée : pouvoir jouer librement, redécouvrir des classiques… et replonger dans ses souvenirs.

Au-delà du jeu, WARP-ZONE se vit comme une convention complète. Une brocante rétro permet de repartir avec consoles et accessoires, tandis que des techniciens proposent réparation et customisation sur place. Côté ambiance, tournois, blind tests, Just Dance ou encore animations participatives rythment le week-end, sans oublier une dimension solidaire avec une tombola caritative. Un événement qui mêle passion, transmission et convivialité.

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ℹ️ Infos pratiques

📅 Samedi 25 & dimanche 26 avril 2026

🕙 10h – 21h (samedi)

🕙 10h – 18h (dimanche)

📍 Salle Roger Tissot – 53 rue Honoré Petetin, Givors

🚆 Accès facile : gare Givors Canal à 5 min à pied

🎟️ Tarifs :

• 7 € en prévente / 9 € sur place

• 15 € le pass week-end

👶 Gratuit -10 ans & accompagnants PMR

Le Printemps des Docks

Le Printemps des Docks revient les 25 et 26 avril 2026 au Grand Hôtel-Dieu pour une 11ᵉ édition placée sous le signe de la création et du savoir-faire.

Cette année, le salon évolue avec une nouvelle dimension : un espace entièrement dédié aux bijoux vient compléter l’univers historique maison & décoration. Avec plus de 80 exposants, dont de nombreux créateurs émergents, l’événement met en avant des pièces uniques et un artisanat contemporain où matières, textures et styles dialoguent.

Au-delà de la simple exposition, le Printemps des Docks se veut aussi participatif. Des ateliers autour des fleurs séchées ou de la céramique permettent de passer à la pratique, tandis que des experts proposent estimations d’objets ou conseils en décoration. Une manière de transformer la visite en véritable expérience, entre découverte, apprentissage et échange avec les professionnels.

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ℹ️ Infos pratiques

📅 Samedi 25 & dimanche 26 avril 2026

🕙 10h – 19h (samedi)

🕙 10h – 18h (dimanche)

📍 Grand Hôtel-Dieu – Cité Internationale de la Gastronomie, Lyon 2

🎟️ Entrée : 5 € (gratuit -12 ans)

🎨 Ateliers créatifs : dès 25 € (fleurs séchées, céramique…)

🧠 Conseils & expertises : déco, bijoux, objets anciens