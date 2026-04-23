Musée des Tissus : une ouverture exceptionnelle avant une renaissance

Un lieu emblématique qui rouvre ses portes… le temps d’un événement. À Lyon, le Musée des Tissus et des Arts décoratifs sera exceptionnellement accessible lors de la prochaine Biennale d’art contemporain de Lyon.

Cette 18e édition, prévue du 19 septembre au 13 décembre 2026, investira plusieurs lieux de la métropole, dont ce site patrimonial majeur.

Le musée, qui abrite l’une des plus importantes collections textiles au monde, s’inscrit pleinement dans le parcours de la Biennale, qui mêle art contemporain et lieux emblématiques. Une manière de reconnecter ce patrimoine avec le grand public.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, propriétaire du site, met en avant une volonté de rendre la culture accessible au plus grand nombre. "La culture occupe une place essentielle […] et nous avons la responsabilité de partager et de transmettre cet héritage", souligne le président Fabrice Pannekoucke.

Vers une renaissance du musée

Au-delà de cet événement, la Région réaffirme son ambition de redonner une nouvelle vie au musée. Objectif : créer un établissement modernisé, mieux intégré à son environnement et valorisant ses collections à l’échelle internationale.

Cette ouverture exceptionnelle s’annonce comme une première étape vers la renaissance d’un lieu culturel majeur… au cœur de Lyon.