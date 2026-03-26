Les bons plans de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 26 au dimanche 29 mars

Coupe du Monde d’impro F.F.F

La Coupe du Monde d’impro F.F.F revient pour une 5ᵉ édition les 27 et 28 mars 2026 à 20h au Radiant-Bellevue.

🎬 Un spectacle 100 % improvisé

Ce show réunit une sélection de comédiens improvisateurs européens pour un défi unique : créer des scènes en direct, sans texte ni préparation.

Au programme :

• des duels d’improvisation

• des univers inventés sur le moment

• une compétition entre quatre nations imaginaires

• une arbitre qui pimente le jeu

Le tout porté par une musique improvisée et un public invité à participer.

🤹 Une distribution de haut niveau

Quatre duos s’affronteront sur scène :

• John John Mossoux / Agathe Mortelecq

• Sébastien Coutant / Cécile Giroud

• Justine Hostekint / Tibo Astry

• Félix Philippart / Aurélie Desert

🎤 Arbitrage assuré par Selena Hernandez.

🤩 Un show interactif et imprévisible

Entre créativité, spontanéité et humour, chaque représentation est unique. Les comédiens rivalisent d’imagination pour surprendre le public, dans une ambiance survoltée.

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ℹ️ Infos pratiques

📅 Vendredi 27 et samedi 28 mars 2026

🕗 20h

📍 Radiant-Bellevue – Caluire-et-Cuire

💶 Tarifs : de 20 à 30 €

Un spectacle idéal pour passer une soirée pleine de rires et découvrir l’improvisation à son plus haut niveau. 🎭

Ekiden Lyon Métropole

L’Ekiden Lyon Métropole revient le samedi 28 mars 2026 au Parc de Parilly pour une course à pied collective et conviviale.

🏁 Un marathon… à 6

Le principe de l’Ekiden : courir la distance mythique du marathon (42,195 km) en équipe de six relayeurs.

Répartition des relais :

• 5 km

• 10 km

• 5 km

• 10 km

• 5 km

• 7,195 km

Un format accessible à tous, qui permet de partager l’effort et relever un défi ensemble.

🌿 Un parcours entre nature et ville

Le départ et l’arrivée se font depuis l’hippodrome du parc de Parilly.

Le parcours alterne :

• espaces verts

• portions urbaines

Un tracé fluide, adapté aussi bien à la performance qu’à la découverte.

🎉 Une ambiance conviviale

Sur place, les participants bénéficieront :

• d’un ravitaillement à l’arrivée

• d’une ambiance dynamique et festive

• d’un cadre idéal pour courir entre amis, collègues ou en famille

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ℹ️ Infos pratiques

📅 Samedi 28 mars 2026

🕙 Départ à 10h

📍 Parc de Parilly – Bron

💶 Tarif unique : 19 € par participant

👥 Équipes de 6 coureurs

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Un événement parfait pour allier sport, esprit d’équipe et plaisir de courir ensemble sur la distance d’un marathon. 💪

Fest-Noz de Lyon

L’association Bretagne à Lyon organise son traditionnel Fest-Noz de Lyon le samedi 28 mars 2026 à la Maison Ravier, dans le 7ᵉ arrondissement de Lyon.

🕺 Une initiation pour tous

La soirée débutera dès 18h30 avec une initiation aux danses bretonnes, accessible aux débutants.

Au programme de l’apprentissage :

• rond de Saint-Vincent

• andro

• hanter-dro

• gavotte des montagnes

Objectif : permettre à chacun de prendre part à la fête dès les premières notes.

🎵 Une soirée festive et conviviale

À partir de 19h30, place au Fest-Noz avec plusieurs groupes sur scène :

• Maison Girault

• Didosteit

• Balaquat’

• Bagad Unvez

Les musiciens se relaieront tout au long de la soirée pour faire danser le public dans une ambiance chaleureuse.

🥞 Restauration sur place

Une buvette proposera crêpes salées et sucrées, pour compléter l’expérience bretonne.

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ℹ️ Infos pratiques

📅 Samedi 28 mars 2026

🕡 Initiation : 18h30

🕢 Soirée : 19h30

📍 Maison Ravier – Lyon 7

💶 Tarifs :

• à partir de 12 €

• 10 € pour les enfants

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Une soirée idéale pour découvrir les danses bretonnes, partager un moment convivial et se laisser porter par la musique traditionnelle. 🎶💃

Lyon Urban Trail

Le Lyon Urban Trail revient pour sa 18ᵉ édition le dimanche 29 mars 2026, avec un record de plus de 12 000 coureurs attendus.

Créé en 2008, cet événement pionnier du trail urbain est devenu une véritable institution lyonnaise, attirant aujourd’hui des participants de toute la région et au-delà.

🏙️ Un parcours unique dans le patrimoine lyonnais

Le départ est donné depuis le Vieux-Lyon (quai Fulchiron), avec une arrivée spectaculaire face à la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste.

Les coureurs traverseront des lieux emblématiques :

• les Théâtres antiques de Fourvière

• le fort Saint-Jean

• le tunnel de la rue Terme

• la piste de la Sarra

• de nombreuses ruelles et escaliers

Un terrain de jeu exigeant, entre patrimoine UNESCO, collines et escaliers escarpés.

⛰️ Plusieurs formats pour tous les niveaux

Au programme :

• 🏃 38 km – 1 400 m D+ – dès 7h

• 🏃 28 km – 1 100 m D+ – dès 9h

• 🏃 18 km – 700 m D+ – dès 11h30

• 🏃 12 km – 450 m D+ – dès 13h30

• 🚶 12 km randonnée – dès 9h45

Le parcours de 38 km, particulièrement exigeant, compte plus de 6 000 marches et 15 espaces verts.

🌱 Un événement engagé

Les organisateurs poursuivent leurs efforts en matière d’écoresponsabilité :

• suppression des bouteilles plastiques et gobelets jetables

• ravitaillement connecté au réseau d’eau potable

• produits en circuits courts et textile made in France.

🏆 Des athlètes de haut niveau attendus

Parmi les favoris :

• Sébastien Spehler, quadruple vainqueur

• Thibault Jean

• Nicolas Mazioui

Côté féminin :

• Diana Ballet

• Marlène Gillet-Conan.

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ℹ️ Infos pratiques

📅 Dimanche 29 mars 2026

📍 Départ : quai Fulchiron – Lyon

🏁 Arrivée : parvis de la cathédrale Saint-Jean

🎟️ Quelques dossards encore disponibles (38 km, 28 km, 12 km).

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Un événement unique pour courir Lyon autrement, entre sport, patrimoine et défis physiques. 💪

Le Printemps des créations

Le Printemps des créations s’installe le dimanche 29 mars 2026 à La Fabuleuse Cantine pour une journée dédiée à la création, à la récupération et à l’inspiration.

✂️ Un marché créatif et éco-friendly

Entre marché et vide-atelier, l’événement propose de chiner du matériel créatif à prix doux et de donner une seconde vie aux objets.

Au programme :

• pelotes de laine

• tissus et papiers

• perles et tampons

• peintures et outils

• livres et fournitures DIY

Un espace pensé pour créer, transformer et expérimenter, dans une démarche durable.

🌈 Des artistes et univers inspirants

Plusieurs créateurs seront présents avec leurs univers singuliers :

• Visual for All – créatures et peintures imaginaires

• Thea Macera – dino-fleurs et compositions florales

• Khamstach Ceramic – pièces sensibles et poétiques

• Atelier Catcar – grès et inspirations japonaises

• Little Sotters – univers de grimoires et curiosités

🌱 Un lieu vivant et collaboratif

L’événement se veut un espace d’échange et de partage, où matières et idées circulent librement, favorisant une création accessible à tous.

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ℹ️ Infos pratiques

📅 Dimanche 29 mars 2026

🕚 11h – 16h30

📍 La Fabuleuse Cantine – 107 rue de Marseille, Lyon 7

🎟️ Accès libre

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Un rendez-vous idéal pour faire le plein d’idées, de matériaux et d’inspiration à l’arrivée du printemps. 🌸✨