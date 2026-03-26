Jarry à la LDLC Arena : C'est l'histoire d'un mec

Jarry y délaisse le simple enchaînement de vannes pour célébrer l’humain, ses failles et ses élans. Fidèle à un humour fait d’autodérision, d’absurde et de personnages immédiatement reconnaissables, l’humoriste déroule un spectacle généreux, rythmé, où le rire flirte souvent avec l’émotion.

Après Atypique ou Dans mon spectacle, Jarry confirme son talent pour créer une communion bienveillante avec le public, avec lequel il interagit systématiquement.

Dans un monde cabossé, Bonhomme agit comme une bouffée d’air : on y rit de tout, y compris de l'humoriste et de ses défauts, mais on le fait ensemble, en redécouvrant ces héros ordinaires d’hier et de demain qui nous ressemblent tant.

Infos

Bonhomme

Les 28 et 29 mars à 17h ou 20h.

LDLC Arena, Décines-Charpieu. Complet.