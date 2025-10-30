Les bons plans de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 30 octobre au dimanche 2 novembre

A Halloween Burlesque Picture Show

Wild’n Cabaret x Lolo vous invitent à une nuit où le glamour flirte avec l’horreur . Bar sur place + cadeaux pour les meilleurs costumes grâce à Enigmatic Live Escape Game.

Quand ? Vendredi 31 octobre ; 20h et 22h

Où ? Acte 2 Théâtre, Lyon 9

Combien ? 18 à 20 euros

Lyon Urban Trail by Night





Découvre Lyon comme tu ne l’as jamais vu, à la lueur des frontales : 30, 20 ou 10 km chrono / 10 km rando festive Départs par vagues — viens 1h avant si tu dois retirer ton dossard !

Quand ? Samedi 1er novembre

Où ? Lyon 5

Combien ? 22 à 47 euros

Soprano – Freedom Tour

Soprano revient enflammer la LDLC Arena avec son Freedom Tour. Billets dispo dès maintenant en ligne.

Quand ? Samedi 1er et dimanche 2 novembre

Où ? LDLC ARENA – Décines

Combien ? De 38 à 74 euros

Salon Mi-Livre Mi-Raisin

Quand le vin nature rencontre la littérature. C'est le salon du livre et des vins d'auteurs. Et c'est sa première édition avec plus de 60 exposants : 30 vignerons, 30 maisons d'édition, 30 auteurs en dédicace !

Quand ? Samedi 1er et dimanche 2 novembre ; 11h-20h

Où ? Chapelle de la Trinité, Lyon 2

Combien ? 10 euros

L'Etrange Noël des Sorciers

Plongez dans un monde magique où Halloween et Noël se rencontrent. Décors féeriques, comédiens, dragons, et Vogue aux Citrouilles. Les voix françaises d'Harry Potter (Kelyan Blanc) et de Drago Malefoy (Dov Milsztajn) seront présentes à cet évènement du festival Yggdrasil.

Quand ? Samedi 1er et dimanche 2 novembre

Où ? Fort de Bron – Bron

Combien ? 12 à 14 euros