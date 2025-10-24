Lyon : le Festival Lumière 2025 a rassemblé 185 000 festivaliers pour cette édition réussie

Organisé du 11 au 19 octobre, le rendez-vous lyonnais a réuni 185 000 festivaliers venus célébrer le septième art dans la ville natale du cinéma.

Pendant neuf jours, le public a pu découvrir 158 films projetés lors de 419 séances, réparties sur 50 écrans dans 45 lieux de la métropole. L’édition 2025 avait débuté avec l’inauguration de la rue du Premier-Film, restaurée par la Métropole et la Ville de Lyon, et s’est conclue en apothéose avec une projection géante de Heat présentée par Michael Mann à la Halle Tony-Garnier, devant 5000 spectateurs.

Des records de fréquentation

Le festival a atteint un record historique avec 137 000 billets édités pour les séances payantes. Les journées consacrées à l’édition vidéo et au livre de cinéma ont réuni 6 000 participants.

Du côté professionnel, 1 000 invités, dont 635 accrédités du Marché du film classique, étaient présents à Lyon pour échanger et accompagner les projections.

Le Village du festival a accueilli 31 000 visiteurs, tandis que les quatre expositions organisées dans la métropole ont attiré 10 000 personnes : L’Aventure Lumière, David Lynch, notre ami américain, In The Mood for Wong Kar-wai et Image par image : l’art et l’animation de Laika.

Le festival a également souligné sa dimension inclusive en organisant des projections dans plusieurs établissements de santé, EHPAD et à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas.

Parmi les 10 000 spectateurs accrédités, 6 500 avaient moins de 26 ans, preuve de la place croissante accordée au jeune public.

Enfin, les organisateurs ont tenu à saluer l’engagement des 800 bénévoles, des partenaires et des mécènes, sans qui cette édition, née d’"une idée folle il y a 16 ans", n’aurait pas atteint une telle ampleur.