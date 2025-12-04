Les bons plans de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 4 au dimanche 7 décembre

Fête des Lumières

Lyon brille du 5 au 8 décembre : façades animées, œuvres immersives, traditions, drones au Parc de la Tête d’Or, univers pop à Terreaux, clin d’œil à Stranger Things à Sathonay, hommage au skate à Louis Pradel, conte persan sur les quais et magie dans la Cathédrale Saint-Jean.

Quand ? De vendredi à lundi, de 19h à 23h

Où ? Presqu'île et parc de la Tête d'Or

Combien ? Gratuit

Vinyl pop-up Market





Des milliers de vinyles, CD, DVD, accessoires, exposants pros & passionnés pour une journée 100 % musique. Et à 16h, Forest Pooky donnera un récital acoustique spécialement conçu pour célébrer la Fête des Lumières.

Quand ? Dimanche 7 décembre • 10h–18h

Où ? La Rayonne, Villeurbanne

Combien ? 3 euros (gratuit pour les moins de 16 ans)

Louane - Solo Tour

Un nouveau projet intime et artistique où Louane se réinvente et dévoile une facette inédite. Son concert à la Halle Tony-Garnier à Lyon s’annonce comme l’aboutissement de cette nouvelle phase : une “renaissance scénique”, qui mêlera vraisemblablement les classiques de sa carrière et les chansons de Solo, dans une ambition de vérité et d’émotion.

Quand ? Samedi 6 décembre • Jusqu’à 20h

Où ? Halle Tony-Garnier, Lyon 7

Combien ? Dès 32 euros

Sofia City Ballet - Le lac des cygnes

Un grand classique interprété par une compagnie internationale reconnue.

Quand ? Samedi 6 décembre • 20h30

Où ? Radiant-Bellevue, Caluire-et-Cuire

Combien ? Dès 49 euros