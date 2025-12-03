Concerts

Louane à la Halle Tony-Garnier : un renouveau assumé avec Solo

Louane à la Halle Tony-Garnier : un renouveau assumé avec Solo - DR

Avec plus d’une décennie de carrière derrière elle, Louane s’impose comme l’une des artistes les plus singulières de la pop française.

Capable de naviguer entre mélodies intimes, tubes populaires et réinvention permanente, elle enchaîne les albums depuis ses débuts fulgurants : révélée en 2013 dans l’émission The Voice : La Plus Belle Voix, puis propulsée par son rôle dans le film La Famille Bélier qui lui a valu le César du meilleur espoir féminin en 2015.

Son dernier album en date, Solo, sorti il y a un an, marque une étape importante dans son parcours artistique. L’opus, souvent qualifié de plus personnel, traduit une volonté de se réinventer : 14 chansons, dont le premier single La Pluie, a remis en lumière sa capacité à marier douceur, mélancolie et modernité. C'est un titre doux-amer où Louane mêle pop moderne et sincérité brute. Une entrée parfaite dans le ton plus personnel de son nouvel album.

Son concert à la Halle Tony-Garnier à Lyon s’annonce comme l’aboutissement de cette nouvelle phase : une “renaissance scénique”, qui mêlera vraisemblablement les classiques de sa carrière et les chansons de Solo, dans une ambition de vérité et d’émotion.

Infos

Le 6 décembre à 20h. Halle Tony-Garnier, Lyon 7. De 32 à 65 euros.

