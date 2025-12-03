Louane à la Halle Tony-Garnier : un renouveau assumé avec Solo

Capable de naviguer entre mélodies intimes, tubes populaires et réinvention permanente, elle enchaîne les albums depuis ses débuts fulgurants : révélée en 2013 dans l’émission The Voice : La Plus Belle Voix, puis propulsée par son rôle dans le film La Famille Bélier qui lui a valu le César du meilleur espoir féminin en 2015.

Son dernier album en date, Solo, sorti il y a un an, marque une étape importante dans son parcours artistique. L’opus, souvent qualifié de plus personnel, traduit une volonté de se réinventer : 14 chansons, dont le premier single La Pluie, a remis en lumière sa capacité à marier douceur, mélancolie et modernité. C'est un titre doux-amer où Louane mêle pop moderne et sincérité brute. Une entrée parfaite dans le ton plus personnel de son nouvel album.

Son concert à la Halle Tony-Garnier à Lyon s’annonce comme l’aboutissement de cette nouvelle phase : une “renaissance scénique”, qui mêlera vraisemblablement les classiques de sa carrière et les chansons de Solo, dans une ambition de vérité et d’émotion.

Infos

Le 6 décembre à 20h. Halle Tony-Garnier, Lyon 7. De 32 à 65 euros.