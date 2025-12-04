Concerts

Still Fresh à la Rayonne : itinéraire d'un enfant surdoué

Du haut de ses débuts précoces à Paris, Still Fresh a construit une carrière constante et variée, mêlant rap, chant, mélodie avec un goût affirmé pour l’introspection émotionnelle.

De l’album “Mes rêves” à “Cœur noir” (disque d’or), en passant par des projets plus récents explorant l’amour, les doutes ou les relations humaines, l’artiste a su renouveler son univers tout en restant fidèle à un style fluide, mélange de trap et de pop urbaine. Son concert à la Rayonne s’annonce donc comme une belle promesse pour découvrir / redécouvrir cet artiste capable de faire vibrer autant par la rime que par la mélodie.

Un moment pour les fans de rap sensible et sincère.

Infos

Le 6 décembre à 19h. La Rayonne, Villeurbanne. 25 euros.

