Les bons plans de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 4 au dimanche 7 juin

Courir pour Elles

L’événement solidaire Courir pour Elles revient pour sa 17ᵉ édition du 5 au 7 juin 2026 au Grand Parc de Miribel-Jonage.

📅 3 JOURS, 3 AMBIANCES

👉 Vendredi 5 juin 👥 Journée dédiée aux entreprises

👉 Samedi 6 juin 👨‍👩‍👧‍👦 Ouvert à tous (familles, amis, hommes inclus)

👉 Dimanche 7 juin 👯‍♀️ Journée 100% féminine, centrée sur la sororité

🕘 De 9h à 18h

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🏃‍♂️ LES PARCOURS

👉 Formats non chronométrés (plaisir avant performance) • ❤️ 2,5 km (boucle du cœur) • 🚶‍♀️🏃 5 km • 🚶‍♂️🏃‍♂️ 10 km

➡️ marche ou course, au choix

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🎉 UNE AMBIANCE ULTRA FESTIVE • 🎺 fanfares tout au long du parcours • 🎭 concours de déguisements • 🙌 personnalisation des dossards • 🌿 village santé avec stands prévention

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🌍 VERSION CONNECTÉE

👉 Possible dès mai 2026 📱 courir ou marcher où vous voulez

Avec accompagnement via application (messages audio).

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💡 LES BONUS (TRÈS BON PLAN) • 🎫 Dossard cagnotte → offert dès 100€ collectés • 👯 Dossard duo → participer à deux • ❤️ Dossard suspendu → offrir une participation à une femme en soin

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🎯 POURQUOI PARTICIPER

✔️ accessible à tous ✔️ ambiance bienveillante ✔️ cause solidaire (lutte contre le cancer) ✔️ grand bol d’air dans un cadre nature

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Un événement incontournable pour bouger, partager et se mobiliser ensemble dans une ambiance positive et engagée. 💕🏃‍♀️

Vénissieux en Rire

Vénissieux en Rire accueille Yanisse Kebbab le vendredi 5 juin 2026 au Théâtre de Vénissieux.

Originaire de Saint-Fons, l’humoriste s’impose progressivement comme une figure montante du stand-up. Repéré notamment par Jamel Debbouze, il séduit par son sens du rythme et son humour incisif, nourri d’anecdotes personnelles. Sur scène, il puise largement dans son quotidien et sa vie de famille pour construire un spectacle drôle et accessible, où l’autodérision tient une place centrale. Après son premier spectacle intitulé "That's my name", Yanisse Kebbab vous présente "Volume 2". Après avoir fait ses armes dans les plus gros comedy clubs de France et avoir foulé le parquet mythique de la scène de la Cigale à Paris, Yanisse revient sur les terres de ses débuts (il commence le stand-up chez Ali au Graines de star) et nous sommes ravis ! Aujourd'hui Yanisse fait le bilan : entre les hauts et les bas, les joies et les peines, il vous raconte tout ! Et ce qui est sûr c'est que durant une heure vous allez essuyer vos larmes de rire ! ℹ️ Infos pratiques 📅 Vendredi 5 juin 2026

🕘 21h

📍 Théâtre de Vénissieux – 8 boulevard Laurent-Gérin 🎟️ Festival Vénissieux en Rire Une soirée idéale pour découvrir un humoriste en pleine montée et profiter d’un stand-up énergique et sans filtre. 😂✨

Festival COUPÉ!

Le cinéma et la gastronomie se rencontrent à Bron avec la première édition de COUPÉ !, organisée du 5 au 7 juin 2026 au Cinéma Les Alizés.

Pensé comme un pont entre deux arts sensoriels, ce festival international propose pendant trois jours projections, débats, dégustations et rencontres autour de la représentation de la cuisine au cinéma. L’événement entend mêler cinéphiles, gourmets et professionnels dans une programmation ouverte à tous. Le festival s’articule autour de plusieurs grands thèmes : les coulisses des restaurants, les cultures culinaires du monde, les plats emblématiques ou encore l’inclusion dans les métiers de la gastronomie. Parmi les temps forts annoncés : • la projection exceptionnelle des premiers épisodes de la série Bistronomia ;

• une séance du documentaire Vigneronnes suivie d’une dégustation et d’échanges avec des professionnelles du vin ;

• un “Grand Mâchon” lyonnais organisé le dimanche matin ;

• des séances jeune public avec ateliers créatifs autour de la cuisine. La programmation mêlera films de fiction, documentaires et animation avec notamment The Grill, Charlie et la chocolaterie, Le Festin de Babette ou encore Café sans filtre. ℹ️ Infos pratiques 📅 Du vendredi 5 au dimanche 7 juin 2026

📍 Cinéma Les Alizés – Bron 🎟️ Festival ouvert au public 🍷 Projections & dégustations

🎬 Films, documentaires & séries

👨‍🍳 Rencontres autour de la gastronomie

👧 Ateliers jeune public 🥐 Temps forts : • petit-déjeuner ciné

• dégustations de vins

• cocktail d’ouverture

• mâchon lyonnais Un événement original pour explorer les liens entre cuisine et cinéma à travers projections, saveurs et rencontres. 🍿✨

Villeur’GOOD Festival

Le Villeur’GOOD Festival fait son retour à Villeurbanne le samedi 6 juin 2026 pour une 5e édition placée sous le signe de l’écologie, du partage et de la convivialité.

Cette année, l’événement célébrera aussi les 10 ans de l’association organisatrice, avec une journée pensée comme une grande fête de l’engagement local. Le temps d’une journée, l’avenue Henri-Barbusse se transformera en espace vivant et festif où habitants, associations, artisans et acteurs de l’économie sociale et solidaire se retrouveront pour imaginer une ville plus durable. Au programme : un village de stands engagés, des ateliers pratiques, des animations pour petits et grands, des spectacles et des temps d’échange autour de sujets très concrets du quotidien : alimentation durable, biodiversité, réemploi, mobilité, sobriété énergétique ou encore protection des végétaux. Les visiteurs pourront notamment fabriquer un smoothie à vélo, tester leurs connaissances sur l’empreinte hydrique, découvrir les bons gestes du rempotage, faire réviser leur vélo, participer à des quiz ludiques ou encore déposer jeux et jouets inutilisés pour leur offrir une seconde vie. Côté gourmandise, le festival misera aussi sur une restauration engagée, dans une ambiance conviviale qui sent bon les premiers week-ends d’été. ℹ️ Infos pratiques 📅 Samedi 6 juin 2026

🕙 10h – 18h30

📍 Avenue Henri-Barbusse – Villeurbanne 🎟️ Entrée gratuite (dons appréciés)

⚠️ Certaines animations sur inscription 🚇 Métro A – Gratte-Ciel 🎪 Village associatif & créateurs engagés

🌱 Ateliers écologie & DIY

🎲 Jeux & animations famille

🚲 Réparation vélo & mobilité douce

🌮 Restauration engagée sur place 🎫 Billetterie / infos :

Villeur’GOOD Festival 2026 Un rendez-vous idéal pour faire le plein d’idées positives, découvrir des initiatives locales et profiter d’une journée festive en famille ou entre amis. 🌍☀️

Festival des cuisines du monde

Le Festival des cuisines du monde fait son retour le dimanche 7 juin 2026 dans le quartier de la Guillotière, pour une journée placée sous le signe du partage et de la gourmandise.