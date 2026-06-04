Simone Veil, Joséphine Baker… ces femmes ordinaires deviennent des “Héroïnes” sur scène

Héroïnes

Paroles incarnées



Quatorze femmes, venues de Corbas, Saint-Fons et Vénissieux, prêtent leur voix et leur présence à celles qui les habitent : de Marie Curie à Joséphine Baker, de Simone Veil à Nawal El Saadawi. Le dispositif est simple, mais puissant. Chaque participante est métamorphosée - costume, maquillage, posture - puis accompagnée dans un récit écrit à partir de son témoignage.

Entre incarnation et projection, ces portraits deviennent des monologues sensibles, à la frontière du documentaire et de la fiction. Sans emphase, Héroïnes touche par sa justesse.

Une création collective qui fait résonner l’intime avec le politique, et rappelle que chaque histoire, même ordinaire, peut devenir un acte de scène.



Infos

Héroïnes

Le 7 juin à 17h.

Polaris, Corbas. Gratuit sur réservation.