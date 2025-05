Les immanquables de Lyon Poche : vos sorties à Lyon du jeudi 22 mai au dimanche 25 mai

DJ Set du Climat Libé Tour



La rédaction de Libération vous invite au HEAT pour débattre et s'informer autour de la transition écologique. Pour l'occasion, un DJ Set de Farah b2b Mouataz, d'Antoine Bourachot et de Molécule se dérouleront ce vendredi. Programme complet du Climat Libé Tour ici.

Quand ? Vendredi 23 mai ; 20h-23h

Où ? HEAT Lyon, Lyon 2e

Combien ? Gratuit

Summer Market des Pentes

Art, fripes, tatoo, objets chinés... Ce weekend, l'énergétique Marion de l'Armoire de Papi organise à la Croix-Rousse un summer market très complet et incontournable.

Quand ? Samedi 24 mai et dimanche 25 mai ; de 12h à 19h

Où ? Slo Lyon Les Pentes ; Lyon 1er

Combien ? Gratuit

La Fête Renaissance

Oyé oyé braves gueux lyonnais, les Pennons célèbrent la Fête Renaissance dans le Vieux-Lyon. En savoir plus sur ces festivités médiévales qui font le bonheur des petits et des grands.

Quand ? Samedi 24 mai de 16h à 20h et dimanche 25 mai de 10h à 18h

Où ? Place Saint-Jean, Lyon 5e

Combien ? Gratuit

Yalla Gad !

Gad Elmaleh, dont le succès n’est plus à prouver, revient pour un dixième one man-show plus introspectif que jamais. Ce sera l’occasion de revenir sur des sujets plus personnels, comme son enfance à Casablanca auprès d’un père commerçant qui pratiquait l’art du mime en amateur

Quand ? Vendredi 23 mai ; 20h

Où ? LDLC Arena, Décines

Combien ? Complet

L'histoire d'un terrible bombardement

Le bombardement du 26 mai 1944 a laissé des cicatrices profondes dans le paysage lyonnais, avec plus de 700 morts à Vaise et Jean-Macé. Les rues se feront, 80 ans plus tard, musée dans ce parcours proposé par le Centre de la Résistance. Un témoignage nécessaire.

Quand ? Dimanche 25 mai à 15h

Où ? CHRD, Lyon 7e

Combien ? De 1 à 6 €