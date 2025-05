Les Chartreux, plus de 200 ans d’histoire au cœur de la ville de Lyon

C’est en fin de journée que le père et Supérieur de l’institution des Chartreux, Jean-Bernard Plessy nous donne rendez-vous dans son bureau au cœur des bâtiments de l’école. Un établissement niché en haut du 1er arrondissement de Lyon, sur le plateau de la Croix-Rousse. Malgré le temps pluvieux, on découvre une grande école avec au fond, différentes cours de récréation et une chapelle.

"On essaye d’entretenir ce trésor du mieux possible"

Le directeur général de l’école nous raconte l’histoire de ce lieu, vieux de plus de 400 ans, puisque l’école a été installée dans les bâtiments d’un ancien monastère de la Chartreuse de Lyon (ordre religieux Catholique), bâti en 1580. Les moines ont quitté les lieux pendant la Révolution, laissant derrière eux un patrimoine remarquablement bien conservé jusqu’à aujourd’hui.

De la prière à l’éducation

Au 19e siècle, l’archevêque de Lyon crée une société de prêtres pour tenter de dynamiser le diocèse de la ville et assigne la tâche de l’éducation à ces bâtiments. L’école ainsi créée, seulement 14 élèves y étaient scolarisés à ces débuts. L’institution s’est développée, évoluant jusqu’à devenir ce qu’elle est aujourd’hui, c’est-à-dire un établissement de 10 sites avec plus de 4 800 élèves allant de la maternelle aux classes supérieures. L’établissement devient rapidement un lieu d’apprentissage, mais aussi un espace de vie pour certains. Avec une couverture nationale de plus de 70 départements représentés, l’internat est pour de nombreux jeunes un second foyer.

"On peut avoir des gens de Gironde, des Marseillais, et même des Bretons !"

Une école singulière, où l’enseignement s’est transmis sans interruption depuis sa fondation. Une continuité inédite, rompue seulement en mars 2020, lors de la crise du Covid-19.

"C’est la seule fois où les élèves n’étaient pas présents en cours. Même pendant la grande guerre, la guerre de 14/18, les élèves croisaient des blessés de guerre, des grands mutilés, car c’était en partie un hôpital militaire. Mais l’enseignement, lui, n’a jamais cessé".

A la sortie de ces murs, de nombreuses personnalités sont nées. Chacun évoluant dans des milieux différents aujourd’hui, certaines ont marqué l’institution, des hommes politiques notamment, comme Joseph Fontanet, ancien ministre de l’Education nationale (1972-1974).

Enracinés dans un savoir

Pour fêter leurs 200 bougies, les Chartreux organisent cette année, de nombreux événements en interne pour tous les élèves de leurs différents sites, mais aussi une grande soirée le 25 mai prochain au Palais des Sports de Gerland, pour réunir élèves, professeurs et alumni de diverses promotions.

"En 24 ans, j’ai vu beaucoup de choses, beaucoup de gens. J’ai vu des gens très touchants, des familles simples, j’ai reçu des lettres aussi bien d’anciens élèves que de leurs parents disant, "j’ai réussi dans la vie, alors que ce n’était pas gagné, ce n’était pas simple, et je voulais vous en remercier". C’est quelque chose de beau. Le service est accompli, on peut avoir la conscience tranquille", conclut le père Jean-Bernard Plessy.