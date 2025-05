Le Lyon Street Food Festival de retour aux Grand Locos : une édition muito hot !

Ce sont 130 chefs venus du monde entier qui vont affluer aux portes de Lyon du 25 au 29 juin.

Pour cette édition 2025, l’organisation a été repensée. Le festival s’étale désormais sur cinq jours, en ouvrant ses portes dès le mercredi. Plus de temps… et donc plus de rendez-vous, avec une mission commune : rassembler. "Dans un monde un peu compliqué en ce moment, la cuisine est un langage universel. Elle connecte et elle rassure", souligne Aymeric Richard, cofondateur du Lyon Street Food Festival.

L’événement s’appuie tout de même sur ses incontournables, à savoir le Sugar Circus pour régaler les palais sucrés, un coin barbecue, des food trucks en extérieur, sans oublier l’Asia Street Market. Le festival renoue une fois de plus avec le Festin Français, un espace où les tables ne font qu’une, et où la gastronomie de nos régions est au centre de l’assiette. Pour le cofondateur, le Lyon Street Food rime avec diversité : "On veut une cuisine qui accueille tout le monde !".



De Dublin à Rio

Cette année, le Lyon Street Food Festival fait un focus sur deux pays : le Brésil et l’Irlande. Un grand écart transatlantique qui va nous amener à découvrir les spécialités locales à travers des ateliers de cuisine, ainsi que des dégustations de Cachaça, cette eau-de-vie brésilienne, et du Boxty, ce plat typique irlandais à base de galette de pomme de terre et de saumon.

Le Lyon Street Food Festival, c’est…

52 000 visiteurs

130 chefs et pâtissiers

470 ateliers gratuits

60 concerts et spectacles

Ils seront au Lyon Street Food :

- Justine Piluso

- Léo Troisgros & Lisa Roche

- Pierre Sang

- Jérémy Galvan

- Thomas Lorival & Franck Derouet

- Florent Ladeyn

- Philippe Etchebest

- Kiddy Smile



Et bien d’autres…