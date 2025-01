macLYON : fréquentation record en 2024 grâce à la Biennale

Comme le musée des Confluences et Lugdunum, le macLYON semble avoir le vent en poupe. Ce sont 147 230 visiteurs recensés en 2024, avec une impressionnante hausse de 40 % par rapport à l’année précédente.



Merci la Biennale

Cette performance est le fruit d'une programmation riche, incluant des expositions de collections, la célébration des 40 ans du musée mais surtout la 17e Biennale de Lyon.

Les expositions, telles que celles dédiées à la collection d'Antoine de Galbert ou à l'artiste Sylvie Selig, ont rencontré un large succès. La Biennale Les voix des fleuves a attiré plus de 69 500 visiteurs. Le musée a également dynamisé son offre avec 8 nocturnes à thèmes, permettant à plus de 20 000 personnes de découvrir ou redécouvrir les expositions.



Et pour 2025 ?

Cette année, le macLYON prévoit de nouvelles expositions, avec notamment Échos du passé, promesses du futur — La nature sublimée par le numérique et Univers Programmés explorant les enjeux du numérique et de l’émergence de l'intelligence artificielle dans l'art. Une approche moderne et intéressante sur le papier, plus qu’à voir en vrai. Le rendez-vous est pris pour mars 2025.