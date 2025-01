Lyon : 285 000 visiteurs revendiqués par la Biennale d'Art contemporain

La 17e Biennale d'Art contemporain s'est achevée dimanche soir. Sur l'ensemble des sites, 285 000 visiteurs et visiteuses se sont pressés pour découvrir les œuvres d'Agnès Gayraud au MAC et de Jeremy Deller aux Grandes Locos. La Cité Internationale de la gastronomie, l'Institut d'Art contemporain de Villeurbanne et la Fondation Bullukian faisaient partie des autres sites du parcours.

Selon les chiffres communiqués par le service communication de la Biennale, 32% des visiteurs avaient moins de 26 ans et 49 000 ont bénéficié d'une entrée gratuite : les équipes tiennent à démontrer ainsi l'importance qu'elles accordent à l'accès "à la culture et à création contemporaine" pour tous. 32 500 scolaires ont aussi été accueillis.

On ne reproduira pas ici le nombre de spectacteurs revendiqués sur l'espace public, obligatoirement calculé à la louche et artificiellement gonflé, mais il est important de signaler que 9000 professionnels de l'art et journalistes venus du monde entier se sont rendus à cette Biennale, confirmant s'il en était besoin le rayonnement majeur qu'apporte cette manifestation pour la ville et plus largement pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.

La prochaine Biennale d'Art contemporain, la 18e, se déroulera en septembre 2026.

Entre-temps, la Biennale de la Danse prendra à son tour place, pour la première fois, aux Grandes Locos : ce sera du 6 au 28 septembre 2025.