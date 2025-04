Le nom de la nouvelle directrice du Théâtre Nouvelle Génération de Lyon a été dévoilé

Dans un communiqué publié ce jeudi 17 avril, la Ville de Lyon a annoncé la nomination d’Odile Grosset-Grange à la tête du Théâtre Nouvelle Génération – Centre Dramatique National de Lyon, qui a rouvert ses portes en mars dernier après deux ans de travaux. Elle succède à Joris Mathieu, en poste depuis 2015.

La jeunesse, sa bataille

Odile Grosset-Grange, qui vient du Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris, est la metteuse en scène et directrice artistique de La Compagnie de Louise.

Portée par son projet La Fabrique de souvenirs, "elle entend faire du TNG un lieu de référence national et international du théâtre pour l’enfance et la jeunesse. Soutenue par un collectif d’artistes et une programmation exigeante, elle développera une action forte en matière d’éducation artistique, notamment dans les quartiers prioritaires et les zones rurales", peut-on lire dans le communiqué.

Odile Grosset-Grange prendra donc ses fonctions à compter du 1er juillet 2025.