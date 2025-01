Lyon : enfin une date de réouverture pour le TNG !

En mars, le TNG (Théâtre Nouvelle Génération) du 9ème arrondissement de Lyon rouvrira ses portes après plus de 2 ans de travaux de grande envergure. La scène sera beaucoup plus grande et permettra une liberté artistique plus large.



Pendant ces 3 saisons, la programmation du TNG Vaise avait été déplacée aux Ateliers de la Presqu’île. Alors, pour fêter la réouverture du théâtre, le TNG prévoit une programmation festive et familiale sur le week-end du 21 au 23 mars, avec au programme des spectacles sur la nouvelle scène, des ateliers, des brocantes, de la danse…

Et c’est ouvert à tous : "Venez en voisins, en famille ou entre amis, on vous concocte un week-end de surprises artistiques des plus festifs !", communique le théâtre dirigé par Joris Mathieu.

Vendredi 21 mars — 19h : De et par la possibilité éventuelles des devenirs envisageables CIE LES TROIS POINTS DE SUSPENSION & 3615 DAKOTA (SUISSE-FRANCE) Spectacle dès 13 ans

Samedi 22 mars — 11h · 15h · 17h : Diorama CIE HANAFUBUKI (BELGIQUE) Spectacle dès 4 ans — 11h-16h30 : stands, ateliers, brocante culturelle, bar à sirops et confiserie, restauration légère En famille et entre amis | Gratuit — 11h-23h : Le TNG part en live – Live twitch, émission en directe animée par des ados | Gratuit — 19h : De et par la possibilité éventuelle des devenirs envisageables CIE LES TROIS POINTS DE SUSPENSION & 3615 DAKOTA (SUISSE-FRANCE) Spectacle dès 13 ans

Dimanche 23 mars — 11h · 14h · 16h : Diorama CIE HANAFUBUKI (BELGIQUE) Spectacle dès 4 ans