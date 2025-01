Lyon Street Food Festival : un jour de plus en 2025 !

Du mercredi 25 au dimanche 29 juin 2025, ne manquez pas le plus grand festival culinaire de France.

Le Lyon Street Food Festival reviendra du 25 au 29 juin 2025 pour sa 9e édition. Cette année l’événement durera une journée de plus.

Rassemblant plus de 120 chefs français et internationaux, le festival organise 440 ateliers participatifs. Des chefs derrière les fourneaux, mais aussi sur scène !

C’est sous le toit des Grandes Locos que le coup d’envoi sera donné le mercredi soir avec le chef étoilé Philippe Etchebest et son groupe Chef and The Gang. L’événement rassemblera des chefs renommés comme Florent Ladeyn, Jean Covillault ou encore Denny Imbroisi. Mais il y aura aussi des jeunes talents émergents.

Sur les 40 000 mètres carré de terrain, plus de 60 000 festivaliers sont attendus.

L’établissement Les Grandes Locos à La Mulatière ouvrira ses portes du mercredi au vendredi de 18h à 00h, le samedi de 11h à 00h et le dimanche de 11h à 22h30.

Le Lyon Street Food Festival est plus qu’un événement, il fait évoluer le regard sur la cuisine de rue, en cassant les codes. Huit ans après la première édition, le festival s’impose comme le plus grand festival culinaire de France. Il va au-delà de la gastronomie, c’est un événement culturel, mêlant concerts, DJ et spectacles.

L’ouverture de la billetterie se fera au début du mois d’avril.