Lyon BD Festival du 13 au 15 juin : propager l'art de buller !

Tout commence par un voyage en Italie, celui de l’artiste Guillaume Martinez. Ce séjour lui fait prendre conscience de l’importance de créer des occasions de rencontre entre auteurs et illustrateurs de bande dessinée en France. Il propose alors des réunions informelles qui prennent une nouvelle ampleur en 2004 avec la création de l’Épicerie Séquentielle, une association regroupant des auteurs de BD à Lyon.

Son objectif est clair : valoriser le neuvième art dans la région et favoriser le réseau entre artistes locaux. C’est dans un bar situé rue d’Austerlitz, devenu le quartier général de ces créateurs, que germe l’idée d’un festival. Il faut dire que le propriétaire du lieu, Mathieu Diez, passionné de bande dessinée lui aussi, a su offrir un espace d'émulation intellectuelle pour tout le domaine à Lyon. Cela fait maintenant vingt ans que l'esprit de camaraderie, de projet solidaire, collectif et marrant, si cher aux créateurs, perdure par le biais du Lyon BD festival. Pour cette édition 2025, l'organisation a choisi de prendre le thème du voyage comme ligne d'horizon.

Trois pays sont ainsi mis à l'honneur : le Liban, le Brésil et le Québec. Si le lien avec la Belle Province relève presque de l'évidence, puisque Lyon BD collabore étroitement avec la ville de Montréal et a développé depuis 2011 Québec BD, c'est toutefois à Marcello Quintanilha que l'organisation a demandé de réaliser l'affiche du festival. Un choix expliqué par la mise en avant de la saison France Brésil 2025 par l'artiste né à Niterói. Enfin, le Liban a été un choix important puisque l'ancien directeur de Lyon BD, Mathieu Diez, a quitté la grisaille lyonnaise pour le soleil du pays des Cèdres, où il exerce un rôle d'attaché livre et de débat d’idées à l’Institut français à Beyrouth.

De nombreuses expositions

Au programme du Lyon BD Festival, une série d'expositions invite le grand public à explorer comment la bande dessinée reflète notre monde. L’Hôtel de Ville accueillera Quintanilhisme, une exposition haute en couleur dédiée à Marcello Quintanilha, maître brésilien du récit réaliste mêlant action, émotion et humanité. Le même lieu hébergera Tout va s’arranger, une plongée intime au cœur du Liban, entre témoignages personnels et enjeux sociaux. Dans le huitième arrondissement de Lyon, la Cité musée Tony Garnier proposera Croquer la ville, une réflexion sur l'urbanisme à travers l'œuvre de Jean-Paul Eid, figure majeure de la BD québécoise, qui allie trait singulier et récits profonds entre humour et critique sociale.

D'autres expositions viendront enrichir le parcours, notamment sur Superman (Urban Comics), les éditions Lapin et La vie pleine de joie du chien Cornelius. Tout au long du week-end, des rencontres entre artistes et lecteurs rythmeront l'événement autour de questions telles que Dessiner le Liban : et la place de l'artiste ? ou BD au Québec : quelles nouvelles ? Le festival propose également des spectacles et des animations, parfois payantes et sur réservation. L'ouverture sera animée par une conférence musigraphique autour d'Anita Conti avec Catel et Bocquet, accompagnée de Gwendal Giguelay, suivie d'un concert dessiné avec Frédéric Fromet et Oldelaf.

Remise de prix

Le samedi, une visite de l'exposition Entre2eaux, avec de Lucas Méthé sera possible, accompagnée d'une projection de Bye Bye Brazil, une comédie écrite par Carlos Diegues sur l'histoire d'une troupe de cirque qui traverse le Brésil en essayant de survivre aux changements sociétaux qui touchent le pays vers la fin des années 70, avec l'arrivée de la télévision. Un tableau joyeux et drôle du Brésil, accompagné d'une rencontre avec Marcello Quintanilha. Guillaume Meurice animera la soirée Karaoké dessiné, accompagné de l'illustratrice mosellane Sandrine Deloffre.

Le dimanche, une projection du film Au Boulot !, qui sera suivie d'un moment unique partagé avec Thomas Porcher, Ludivine Stock et Raphaël Ruffier-Fossoul. Enfin, des activités pour les enfants, ainsi que la remise du prix Lyon BD, réalisée par un jury composé de professionnels et d'amateurs de bande dessinée animeront les deux jours

Infos

Lyon BD Festival

Du 13 au 15 juin.

Hôtel de Ville, Cité Musée Tony Garnier, Musée des Beaux-Arts...

Les artistes incontournables du Lyon BD Festival 2025

- Adeline Avril : illustratrice de livres pour jeunesse, elle a sorti sa première BD Calamity Jane, en 2021.

- Ariane Astier : la fille d'Alexandre Astier n'est pas seulement connue pour son rôle dans Kaamelott. Férue de dessins et de mangas, elle a écrit Moody Rouge.

- Catel : la Strasbourgeoise touche par ses bandes dessinées aux préoccupations contemporaines.

- Charles Barberian : indissociable de Philippe Dupuy, l'Irakien prolifique a été couronné du grand prix de la ville d'Angoulême en 2008.

- Kamal Hakim : le Libanais a trouvé dans la BD une manière de transmettre l'histoire d'un drame familial.

- Reinhard Kleist : l'illustrateur allemand nous plonge dans un Berlin alternatif, géré par des vampires.