Cinq balades dans la Métropole de Lyon pour cet été

Tour du bois de Serres (Dardilly)

Un spot facilement accessible en voiture mais également en train, en bus ou à vélo. Le bois de Serres est la destination idéale pour une balade tout près de Lyon.

On vous recommande de vous garer sur le chemin du bois de Serres, à Dardilly, avant de continuer à pied vers la forêt. La route laisse place à un chemin qui passe sous une ligne électrique, qui mènera jusqu’à un point appelé "La Thuillière". Direction ensuite "Jeansavon" et un chemin agréable passant le long du ruisseau, qui vous fera passer devant la borne de l'an VIII séparant les communes de Dardilly et d’Écully. En continuant, vous atteindrez le point "Bois de Serres". À noter que les sous-bois réservent de jolies surprises, notamment aux enfants, avec des cabanes construites en bois en forme de tipi. Aussi, une grande clairière vous accueillera pour des jeux en plein air ou une agréable pause pique-nique. Une balade rapide et efficace.



Distance de Lyon : 12 km

Durée : 1h

Niveau : Facile

Entre ville et nature (Décines-Charpieu)

Cette randonnée du côté de Décines-Charpieu se situe entre ville et nature. Vous pourrez découvrir les bords du canal de Jonage, mais aussi d’importantes infrastructures de l’agglomération lyonnaise et notamment celles consacrées au sport et à la production d’énergie.



Départ du parking situé en face du restaurant La Passerelle Indienne, très bien noté par les internautes. Se diriger vers la berge gauche du canal de Jonage en traversant la rue de la Fraternité. Vous continuerez en suivant le sens de l’eau, sur le large chemin sur lequel vous ferez attention aux nombreux cyclistes. Rapidement, le Groupama Stadium de l’OL sera à vue. Il faut le dépasser par la gauche avant de passer sous le pont de la Sucrerie qui vous fera passer du côté de Vaulx-en-Velin, avant de continuer pour aller longer l'hippodrome dans le quartier Carré de Soie, avant d’atteindre la centrale hydroélectrique de Cusset puis l’Astroballe, antre de l’ASVEL. Repassez sur la rive droite par le pont de Cusset, puis continuez jusqu’à la passerelle suspendue Nelson Mandela.



Distance de Lyon : 15 km

Durée : 2h40

Niveau : Facile

Autour du château d'eau ( Mions)

Une petite promenade d’une heure sur les hauteurs de Mions, à travers laquelle vous pourrez découvrir un joli point de vue sur la ville et la campagne, ainsi que sur le massif du Pilat.

Garez-vous en bordure de la rue de la Libération, à la limite Sud de la commune de Mions, avec en face de la colline de Chaponnay. Engagez-vous sur le chemin des Érables qui, au fur et à mesure de votre avancée, vous offrira un beau panorama sur le Pilat. Vous passerez également devant le monument historique de la ville : le château, fierté de ses habitants. En continuant sur votre route, vous arriverez au château d’eau de la ville, tout en longeant de beaux plans de vignes, ainsi que quelques plaines où vous aurez la possibilité d’observer de nombreux oiseaux par temps ensoleillé. Cette randonnée est faite pour toute la famille, une belle boucle à effectuer aussi pour les novices car elle ne présente aucunes difficultés. De plus, elle offre quelques beaux paysages et points de vue sur cette commune de l’Est lyonnais.

Distance de Lyon : 14 km

Durée : 1h

Niveau : Facile

Longue boucle champêtre (Saint-Genis-Laval)

Ce circuit bucolique vous permettra de rejoindre la zone protégée des Hautes Barolles à Saint-Genis-Laval et d'observer de beaux points de vue sur les hauteurs de Chaponost.



Départ sur le parking du cimetière de Saint-Genis-Laval. Dirigez-vous vers le sentier de Sacuny, situé près de la sortie de la commune. Il vous guidera tout droit vers le site et mémorial du Fort de Côte Lorette, une ancienne bâtisse militaire construite en 1874. En continuant sur votre chemin, vous passerez à côté de l’observatoire de Lyon, que vous pourrez visiter. Vous passerez ensuite au milieu de prairies et rejoindrez l’entrée du bois qui vous emmènera vers l’aqueduc romain du Gier où vous pourrez d’ailleurs en profiter pour faire une pause pique-nique. Plus loin, vous rejoindrez le chemin de la Chaize et atteindrez l’entrée de la commune de Chaponost. Revenez ensuite sur vos pas pour atteindre de nouveau le parking du départ. Cette boucle en zone périurbaine est idéale pour les débutants et ne présente pas de difficultés importantes.



Distance de Lyon : 10 km

Durée : 5h45

Niveau : Intermédiaire

Boucle dans les Monts d'Or ( Saint-Romain-au-Mont-d’Or)

Cette balade d'une journée, aux multiples étapes, offre de beaux panoramas sur les hauteurs de Saint-Romain.

Se garer au cimetière du village. Remonter le chemin de Gorgerat jusqu'à Pierre Blanche. Emprunter la rue de la Jardinière, le chemin des Vignes, la rue de la Roche. Rejoindre le chemin de Vide Pot puis le chemin de Fontaine Poivre. Poursuivre sur le chemin de la Torchetière, celui de la Réserve et le chemin du Vallon. Continuer en direction du château de la Barollière. Pénétrer dans le bois en rejoignant le tour de Chasselay balisé en bleu foncé. Continuer vers le four à chaux de la Glande et rejoindre l'entrée du village de Poleymieux. Continuer sur le chemin de la Péronière, direction l'église. Descendre vers le hameau de la Rivière, prendre le chemin des Mésanges jusqu'à la Croix Vitaize. Suivre la direction Mont Thou et Saint-Romain-au-Mont d'Or. Traverser le hameau de Salagon. Descendre vers les Séguines et rejoindre le chemin du Petit Mont Cindre. Regagner le cimetière de Saint-Romain.

Distance de Lyon : 17 km

Durée : 8h30

Niveau : Élevé