Un concert surprise de Fred Again à Lyon dans quelques jours !

C'est dans seulement quelques jours, mais il vient de l'annoncer dans une story sur Instagram.

Dans le cadre de la sortie en décembre de son album USB002, l'artiste prévoit une tournée de 10 dates dans 10 villes différentes pour faire découvrir 10 nouveaux titres.

Et Lyon en fait partie, puisque la capitale des Gaules sera la 4e date de sa tournée après Glasgow, Bruxelles et Madrid.

Fred Again se produira à la Halle Tony-Garnier, aux côtés de Caribou et Floating Points. Les pré-inscriptions pour la billetterie sont déjà actives en ligne.

Fred Again, de son vrai nom Frederick John Philip Gibson, est un producteur, chanteur et compositeur britannique né en 1993 à Londres. Révélé d’abord comme collaborateur de Brian Eno, Stormzy, Ed Sheeran ou encore The xx, il s’est imposé comme l’une des figures majeures de la scène électro mondiale.

Sa série d’albums "Actual Life" (2021-2022) mêle samples du quotidien, voix captées sur les réseaux sociaux et émotions brutes, dessinant une électro intimiste et profondément humaine. En 2023, son live au Boiler Room de Londres a marqué un tournant dans sa carrière, cumulant des dizaines de millions de vues et assoyant sa réputation d’artiste novateur.

Lauréat du BRIT Award du producteur de l’année en 2020, Fred Again.. multiplie depuis les tournées à guichets fermés et les collaborations prestigieuses, notamment avec Four Tet et Skrillex.