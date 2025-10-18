Thomas Jolly futur patron du TNP de Villeurbanne ?

Le célèbre metteur en scène a déjà candidaté par le passé pour prendre la direction du TNP, sans succès.

Le succès, il l'a connu ailleurs en France et le vit très bien. Derrière les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Thomas Jolly est devenu la star incontestée dans sa catégorie.

Présent dans l'agglomération lyonnaise ce vendredi, il a visité le Pôle Pixel puis s'est rendu à la cérémonie de remise du Prix Lumière à Michael Mann dans le cadre du Festival Lumière.

Selon Tribune de Lyon, l'actuel président de la commission du Fonds d'aide au jeu vidéo du CNC lorgnerait plus que jamais sur le TNP villeurbannais, pour prendre la succession de Jean Bellorini, qui partira en janvier 2027. Grand favori selon certains, Thomas Jolly a encore du chemin à parcourir avant de poser ses valises dans la 2e ville du Rhône.

Le maire de Villeurbanne et vice-président de la Métropole chargé de la Culture, Cédric Van Styvendael, a déclaré ce vendredi que "l’appel à candidature va suivre son cours. Il n’y a rien d’autre qu’un calendrier pour nommer un, ou une, directeur ou directrice comme pour toutes les scènes nationales, avec les mêmes modalités".