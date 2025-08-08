Cinq balades dans le Rhône pour cet été

Château, vignes et pierres (Chessy)

Ce sentier vous amènera à travers vignes et forêts et vous donnera l’occasion de découvrir le château de Courbeville.

Se garer sur le parking de la mairie. Passez sous la voie ferrée, puis continuez sur l'avenue du Stade et sur la route du Fay pour rejoindre le hameau. Après avoir quitté les vignes, vous entrez dans une petite forêt, puis vous prendrez la direction du bois des Oncins. Suivez la route qui descend vers le village de Glay. Traversez la D19 et entrez dans le village. Arrivé sur la petite place, vous pourrez admirer de jolies maisons en pierres dorées. En allant tout droit, la route se transforme en chemin et descend jusqu'à un pont. À l'intersection, prenez à droite sur un chemin qui vous ramènera à la D19. La balade vous conduira au château de Courbeville niché dans un écrin de verdure, vestige de la période médiévale, qui accueille toujours aujourd'hui des événements privés et festifs de type mariage. Traversez le pont et marchez tout droit jusqu'à votre point de départ.

Distance de Lyon : 30 km

Durée : 3h15

Niveau : Facile

Le circuit des Pierres Dorées ( Charnay)

Le circuit des Pierres Dorées est une balade sur plus de 15 kilomètres, avec des pauses gourmandes.

Départ de la place du village et prendre la descente de la Barette, en direction de Laval. Arrivé à ce lieu-dit, visiter la fromagerie, sans oublier de goûter un chèvre de la région. Ensuite, commence une longue descente au Puits d'enfer à travers les vignobles. Il faut passer le ruisseau du Gas d'Alix et traverser la D76. On monte un petit chemin caillouteux jusqu'à Châtillon et on entre dans un sous-bois. Marcher jusqu'au hameau des Granges. Après une succession de sous-bois et de coteaux, il faut monter jusqu'au hameau de Chevronnet. Là, on continue en empruntant une petite route, puis un chemin qui domine toute la vallée. Et après la forêt, retour sur Charnay. Pour déjeuner, rendez-vous à l'auberge Saint-Christophe. Au menu: une cuisine simple et familiale avec grenouilles, andouillette gratinée au vin blanc. Pour une dégustation, il faut aller au domaine du Moulin blanc, chez Alain et Danièle Germain, au lieu-dit les Crières, qui produisent des Beaujolais.

Distance de Lyon : 30 km

Durée : 4h30

Niveau : Intermédiaire

Les cadoles perréonnaises (Le Perréon)

Cette balade vous mènera à de nombreuses cadoles, ces petites maisonnettes de vigne, ainsi que sur le site de la Madone avec des points de vue remarquables.

Se garer à proximité de la cadole aux Lards, au hameau de la Sablière. Une nouvelle cadole vous attend après un carrefour. Revenir sur vos pas. Le sentier vous fera longer une vigne et vous conduira à la cadole numéro trois. Pour tomber sur la prochaine cadole, il vous faudra suivre un chemin sinueux sur 500 mètres, droit devant. Le sentier descend de manière assez importante. La balade se poursuit au milieu de vignes jusqu'à arriver à une route goudronnée, sur le chemin de Chenevert. Le sentier Bleu vous fera passer devant la cadole numéro cinq, puis la sixième située 800 mètres plus loin. Vous accédez ensuite au carrefour de la Madone. Une table d'orientation vous y attend avec une vue imprenable jusqu’aux Alpes. Prenez la direction du Crêt des Chaux où se trouve la dernière cadole. Prenez le sentier en sens inverse pour retrouver le parking.

Distance de Lyon : 50 km

Durée : 1h30

Niveau : Facile

Circuit des trois châteaux (Quincié-en-Beaujolais)

Cette balade parcourant le vignoble et les bois vous fera remonter le fil de temps au détour de beaux châteaux. Mention spéciale pour ce point de vue sur la vallée de la Saône.

Se garer vers le cimetière. Suivre le sentier viticole qui vous mènera au-dessus du château du Souzy. Poursuivez au lieu-dit Bataillon. À Bois d'Huire, rejoindre le circuit jalonné. Vous pourrez faire une halte à la Croix des Forces, où une table de pique-nique vous attend. Descendre en direction du château de Varenne. Sur le chemin, vous passerez devant la jolie la chapelle Saint-Émilian. Poursuivez votre route vers le pont de Cherves en empruntant un chemin à flanc de colline. Longez le ruisseau jusqu’à un petit pont en pierre qui traverse le cours d'eau et qui débouche sur le château de la Palud. Remontez vers le centre de Quincié-en-Beaujolais par la route de la Palud, puis la route de la Cure. Passez devant l'église et rejoindre le parking du cimetière par la rue des Maisons Neuves.

Distance de Lyon : 59 km

Durée : 8h

Niveau : Élevé

À la découverte du Mont Brouilly (Odenas)

Ce sentier vous fera profiter d'un panorama splendide sur la plaine de l'Ain, et même d’une vue sur le Mont Blanc par temps clair. L’occasion également d’admirer les châteaux de la région.

Se garer sur le parking de la mairie. Empruntez le chemin des Fossés qui descend dans les vignes, direction le domaine du château de Pierreux. Poursuivez sur le chemin du Laitier. La balade vous fera traverser la départementale et franchir le ruisseau du Sancillon. Un peu plus loin, le château Thivin sera en vue. Vous entamez alors l'ascension du Mont Brouilly par un chemin qui vous mènera à une carrière. Une exposition de pierres vous permettra de parfaire vos connaissances en géologie. Arrivé au sommet de la colline, profitez du panorama vers l'Est avec le village de Saint-Lager. Redescendez jusqu'à la route pour rejoindre la D43. La balade se poursuit sur la route de la Folie, dans le vallon le long de l'étang, puis en direction de la D43 jusqu'au petit col. Pour revenir au point de départ, cap sur le petit hameau de Mas Vincent.

Distance de Lyon : 49 km

Durée : 3h30

Niveau : Facile